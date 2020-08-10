Для хранения миллионов товаров, включая продукты, нужно нескольких температурных зон, кроме того, независимо от сезона и перепадов температур внутри помещений должно быть комфортно работать людям. Фулфилмент-фабрики e-commerce работают круглосуточно без выходных. На новом объекте, например, будут работать 5800 человек. Для склада в традиционном его понимании несколько тысяч сотрудников не нужно, а значит, не нужны и дополнительные помещения для столовых, раздевалок, комнат отдыха, как и площади для парковки автобусов для персонала и личных автомобилей сотрудников. Но когда в смене работают 1500 человек, наличие дополнительной инфраструктуры, в том числе обширной зоны парковки на несколько сотен машиномест личного и грузового автотранспорта, а также парковки для автобусов по доставке персонала просто необходимо. Крайне важно также обеспечить надежность электроснабжения для бесперебойной работы оборудования. Обязательное требование для фулфилмент-фабрик e-commerce – подключение от двух источников электроснабжения и дополнительное резервирование дизель-генераторной установкой, для обычных складов класса А требования значительно проще. Фулфилмент-фабрики e-commerce – это в первую очередь высокотехнологичное производство, где всеми процессами от приема товара до отправки посылок в нужные хабы управляет IT-система. Это позволяет увеличить эффективность операций, скорость формирования посылок, снизить степень ошибки, но сохранить преимущества при использовании ручного подбора заказов (все заказы формируются вручную, автоматика подключается на следующих этапах).