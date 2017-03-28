Около 40 отелей будут открыты в Москве к ЧМ-2018 – Хуснуллин

Почти 40 отелей более чем на 6900 номеров планируется построить в течение этого и следующего года в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Ежегодно в Москве вводится в эксплуатацию 7-10 гостиниц. Так, в прошлом году было введено восемь гостиниц на 1387 номеров, а в этом — планируется открытие 11 отелей на 2840 номеров», — сказал Хуснуллин.

Однако, по его словам, к 2018 г. в столице ожидается значительное увеличение открытий новых гостиниц.

«В следующем году планируется ввести 27 отелей, причем 12 из них будут открыты до середины года», — отметил глава стройкомплекса.

Хуснуллин отметил, что в начале следующего года будет открыта гостиница в спортивно-развлекательном комплексе «Парк легенд» на территории бывшего завода ЗИЛ, а также гостиница на 340 номеров в составе многофункционального комплекса «Китайский деловой центр Парк Хуамин».

Глава стройкомплекса рассказал, что всего до конца 2019 г. в Москве планируется ввести в эксплуатацию 49 отелей на более чем 7700 номеров.