Власти Москвы разрабатывают льготную ипотеку для жильцов сносимых пятиэтажек

Столичные власти рассматривают возможность запуска программы льготной ипотеки в рамках реновации жилого фонда в городе, заявил «Интерфаксу» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы не исключаем, что часть жителей сносимых домов при переселении захочет улучшить свои жилищные условия за счет покупки дополнительных площадей. Для этих целей в настоящее время рассматриваются варианты льготной ипотеки, но механизм пока не проработан», — сказал Хуснуллин.

Заместитель мэра не исключил, что в этой части программы может быть привлечено АИЖК, однако окончательного решения еще нет.

При этом Хуснуллин подчеркнул, что переселенцам в обязательном порядке предоставят квартиры с таким же количеством комнат, как и в старой квартире, однако вырастет нежилая площадь — кухня, санузлы, прихожая.

Новая программа сноса пятиэтажек затронет около 8000 домов, в которых проживают 1,6 млн москвичей. Собянин возглавил штаб по реализации программы реновации жилищного фонда.