В Москве сокращается доля маленьких квартир – эксперты

За год в Москве число маленьких квартир в новостройках метражом до 30 кв. м уменьшилось почти вдвое. Так, если в марте 2016 г. таких квартир насчитывалось 935 штук, или 5% от общего объема экспозиции, то сейчас этот показатель снизился до 1% объема - 498 лотов, подсчитали эксперты компании «БЕСТ-новострой».

По их данным, аналогичная картина наблюдается и в сегменте строящихся апартаментов. Если год назад доля лотов площадью менее 30 кв. м превышала 30% в общем объеме экспозиции, то сегодня этот показатель составляет всего 14%. В абсолютных значениях количество малогабаритных апартаментов также уменьшилось в два с лишним раза – с 2498 штук в марте 2016 г. до 1124 лотов в настоящее время.

Судя по всему, рынок насытился маленькими квартирками. Понятно, что доступный бюджет покупки делает такие объекты особенно привлекательными, однако проживание в них вряд ли можно считать воплощением мечты покупателя о комфортном жилье, считают риэлторы.

«К тому же, кризисный ажиотаж 2014 г. остался позади, на рынок два года подряд выходят колоссальные объемы нового жилья, при этом цены и условия ипотечного кредитования более чем привлекательные. Как итог – покупательский интерес сместился в сегмент более комфортных для проживания квартир, а девелоперы начали менять квартирографию своих проектов вслед за изменившимся спросом», – поясняет Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «БЕСТ-новостроя».

Площадь самых маленьких квартир, представленных сегодня на рынке, начинается от 22,2 кв. м. В сегменте апартаментов самые маленькие лоты метражом 16 кв. м. При этом стоимость самой маленькой квартиры начинается от 4 млн руб., а цена самого маленького апартамента составляет 2,3 млн руб.