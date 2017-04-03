Власти Москвы сообщили, когда закончится первый этап реконструкции Филевской линии

Первый этап реконструкции Филевской линии Московского метрополитена завершится в конце апреля – начале мая, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что в итоге будут реконструированы вестибюли и платформы при следовании из центра станций «Студенческая», «Фили», «Пионерская», «Кутузовская».

Ликсутов рассказал, что станции будут оборудованы инфракрасными обогревателями; будет увеличена площадь вестибюлей и удлинены козырьки на навесах. Заммэра пообещал, что после окончания работ ремонт на станциях не потребуется еще в течение 30 лет.