Дом Наркомфина будет отреставрирован, а квартиры в нем – проданы

Дом Наркомфина на Новинском бульваре в Москве может быть отреставрирован в течение двух лет, заявил журналистам мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«Дом Наркомфина – один из самых известных памятников конструктивизма не только в Москве, но и в мире. К сожалению, в последнее десятилетие он был знаменит не только своей архитектурой, но и крайне плохим техническим состоянием. Фактически существовала угроза полной утраты памятника. Поэтому мы приветствуем, что у здания наконец появился единый собственник, который начал реставрационные работы. Объем предстоящей работы очень большой», – сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам архитектора проекта Алексея Гинзбурга (внук архитектора Моисея Гинзбурга), в ходе реставрации объект планируется привести к его первоначальному виду.

Так называемый Дом Наркомфина был построен в 1928–1930 гг. по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Комплекс был возведен на территории двух городских усадеб, ранее принадлежавших Федору Шаляпину. Комплекс, состоящий из жилого и коммунального корпусов, является образцовым примером архитектуры конструктивизма. За всю историю в доме ни разу не проводился капремонт. В 2004 г. Всемирный фонд памятников включил дом в список 100 памятников архитектуры, находящихся под угрозой разрушения.

К 2016 г. общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Тогда же права собственности на помещения здания были консолидированы в руках единого собственника – ООО «Лига прав». Один из владельцев «Лиги прав» – Сергей Кириленко – сообщил «РИА недвижимость», что инвестиции в реставрацию дома Наркомфина могут составить около 1,5-2 млрд руб. Он уточнил, что в данную сумму входят затраты на консолидацию прав собственности, разработку проекта и непосредственно реставрационные работы, которые начались в июле 2017 г.

Функциональное значение жилого дома будет сохранено. По словам Кириленко, квартиры после реставрации дома будут выставлены на продажу. Всего в доме 46 квартир, плюс имеются площади под общественные функции. На сегодняшний день здесь практически все квартиры сданы, в основном они используются как офисы. Кириленко пояснил, что арендаторами, как правило, являются люди творческих профессий.