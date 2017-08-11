Отель Дональда Трампа в Вашингтоне неожиданно получил прибыль

Прибыль элитного отеля в Вашингтоне, принадлежащего компании президента США Дональда Трампа Trump Organization, за первые четыре месяца 2017 г. значительно превысила ожидания аналитиков. Она составила $1,97 млн. Об этом пишет газета The Washington Post.

Полученная прибыль оказалась выше прогнозов на 192%. Семья Трампа планировала, что Trump International Hotel за первые четыре месяца потеряет $2,1 млн.

В среднем одна ночь в этом отеле в 2017 г. обходилась гостям примерно в $652, что является одной из самых высоких цен за проживание в Вашингтоне. Для сравнения: за ночь в таких отелях, как Four Seasons, Willard или Hay-Adams, придется заплатить около $495.

Кроме того, посетители Trump International Hotel потратили в общей сложности около $8,2 млн на еду и напитки.

Отмечается, что с момента инаугурации эта гостиница стала популярным местом для встреч представителей Республиканской партии США и членов администрации американского президента. Среди гостей отеля - члены американского кабинета министров.

Trump International Hotel был открыт в сентябре 2016 г. После того как Трамп стал президентом США, он заявил, что отходит от дел и передает управление компанией Trump Organization своим сыновьям Эрику и Дону.