Коммерческая недвижимость

Прибыль отеля Дональда Трампа в Вашингтоне превысила ожидания

В среднем одна ночь обходилась гостям примерно в $652
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