Прибыль отеля Дональда Трампа в Вашингтоне превысила ожидания

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В среднем одна ночь в этом отеле в 2017 г. обходилась гостям примерно в $652, что является одной из самых высоких цен за проживание в Вашингтоне. Для сравнения: за ночь в таких отелях, как Four Seasons, Willard или Hay-Adams, придется заплатить около $495

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