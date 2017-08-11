Хуснуллин подтвердил возможность строительства жилья на территории «Горбушки»

На территории рынка «Горбушкин двор» могут построить жилье по программе реновации, но окончательного решения еще не принято, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Собственник площадки обратился к нам с просьбой рассмотреть возможность застройки этой площадки жильем», - цитирует чиновника «Интерфакс». Ранее о том, что на месте «Горбушкина двора» могут построить 383 000 кв. м недвижимости, из которых почти 300 000 кв. м – жилье, «Ведомостям» рассказывал источник в мэрии.

«Сегодня торговые функции этой площадки способствуют очень плотному транспортному трафику и загруженности дорог, строительство жилья может снять напряженность на улицах в этом районе, однако решения градостроительно-земельной комиссии еще нет», - сказал Хуснуллин. Рядом расположен район Фили, где размещены всего две небольшие площадки под стартовые дома по программе реновации, напомнил чиновник. «В связи с этим мы изучаем возможность в случае положительного решения по застройке территории размещения здесь домов для переселенцев по этой программе», - добавил заммэра.

Источник в мэрии говорил «Ведомостям», что разрабатывается проект планировки территории общей площадью более 30 га на месте знаменитого центра торговли разнообразной электроникой в Багратионовском проезде и московского трубного завода «Филит» на ул. Барклая. По его словам, разработка ведется за счет инвесторов – фабрики мороженого «Айс-Фили», завода «Филит» и московского телевизионного завода «Рубин» (владеет «Горбушкиным двором»). О планах построить два крупных жилых комплекса – один (общей площадью 217 000 кв. м) на месте торгового центра и другой (общей площадью 166 000 кв. м) на территории прилегающего к нему завода – знают также три брокера, поработавших с инвесторами этих проектов. Кто будет финансировать строительство этих комплексов, доподлинно не известно, говорили брокеры.

Владельцами «Горбушкина двора» до июня этого года консультанты называли акционеров банка «Югра» Алексея и Юрия Хотиных. Но в начале июня портал Energy Insider сообщил, что торговый центр продан акционеру «Фармстандарта» Виктору Харитонину, а сам бизнесмен это подтвердил. Но в качестве продавца «Горбушкина двора» портал назвал структуру гендиректора «Русь ойл» Сергея Подлисецкого. Два консультанта, работавшие с обеими сторонами сделки, тогда уверяли, что Харитонин будет номинальным владельцем комплекса, а де-факто его собственниками остаются отец и сын Хотины. Смущала консультантов и сумма объявленной сделки: Харитонин готов был заплатить за «Горбушкин двор» $500 млн, сообщало Energy Insider, тогда как консультанты оценивали торговый центр всего в $100–150 млн.

Легендарный рынок аудио- и видеопродукции «Горбушка» был создан в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на территории парка около Дворца культуры им. Горбунова (принадлежал Центру им. Хруничева). Однако в начале 2000-х гг. «Горбушка» была закрыта, а ее арендаторы переместились в здание телевизионного завода «Рубин», которое формально было разделено на две части: новую «Горбушку» и «Горбушкин двор».