На «Горбушкином дворе» скоро можно будет поселиться

Торговля электроникой стала гораздо менее выгодным делом, чем расселение москвичей Максим Стулов / Ведомости

На месте «Горбушкина двора», знаменитого центра торговли разнообразной электроникой в Багратионовском проезде, и московского трубного завода «Филит» на ул. Барклая может быть построено 383 000 кв. м недвижимости, из которых почти 300 000 кв. м – жилье, рассказал сотрудник мэрии Москвы. По его словам, сейчас идет разработка проекта планировки территории общей площадью более 30 га. Сама разработка, продолжает он, ведется за счет инвесторов – фабрики мороженого «Айс-Фили», завода «Филит» и московского телевизионного завода «Рубин» (владеет «Горбушкиным двором»). О планах построить два крупных жилых комплекса – один, общей площадью 217 000 кв. м, на месте торгового центра и другой, общей площадью 166 000 кв. м, на территории прилегающего к нему завода – знают также три брокера, поработавших с инвесторами этих проектов. Кто будет финансировать строительство этих комплексов – доподлинно не известно, говорят брокеры.

Владельцами «Горбушкина двора» до июня этого года консультанты называли акционеров банка «Югра» Алексея и Юрия Хотиных. Но в начале июня портал Energy Insider сообщил, что торговый центр продан акционеру «Фармстандарта» Виктору Харитонину, а сам бизнесмен это подтвердил. Но в качестве продавца «Горбушкина двора» портал назвал структуру гендиректора «Русь ойл» Сергея Подлисецкого.

Два консультанта, работавшие с обеими сторонами сделки, тогда уверяли, что Харитонин будет номинальным владельцем комплекса, а де-факто его собственниками остаются отец и сын Хотины. Смущала консультантов и сумма объявленной сделки – Харитонин готов был заплатить за «Горбушкин двор» $500 млн, сообщало Energy Insider, тогда как консультанты оценивали торговый центр всего в $100–150 млн.

Человек, близкий к Россельхозбанку, в залоге которого находится торговый центр, в середине июля говорил, что сделка с «Горбушкиным двором» не закрыта, а Алексей Хотин давал личное поручительство по кредиту. Представитель Хотиных на прошлой неделе уверял, что «Горбушкин двор» им не принадлежит.

«Айс-Фили» и московский трубный завод «Филит» действуют в интересах компании MR Group, уверяет сотрудник мэрии Москвы и подтверждают два консультанта, работавшие с этой компанией. Газета РБК в прошлом году со ссылкой на собственные источники сообщала, что MR Group может построить на территории фабрики мороженого «Айс-Фили» жилой комплекс общей площадью 100 000 кв. м.

Инвестиции в оба проекта управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая оценивает примерно в 24 млрд руб.

Снос или реконструкция действующего объекта коммерческой недвижимости и строительство на его месте жилья – явление не частое, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. «Горбушкин двор» был крайне популярным торговым центром в начале и середине 2000-х, но из-за узкой специализации комплекса и высокой конкуренции на рынке торговой недвижимости его формат может быть уже не столь эффективным, говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. В отчетности телевизионного завода «Рубин» за 2015 г. сказано, что чистая прибыль компании сократилась на 1,5 млрд руб. по сравнению с 2014 г. и составила 237 млн руб.

«Горбушка» – «Горбушкин двор» Легендарный рынок аудио- и видеопродукции «Горбушка» был создан в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на территории парка около Дворца культуры им. Горбунова (принадлежал Центру им. Хруничева). Однако в начале 2000-х гг. «Горбушка» была закрыта, а ее арендаторы переместились в здание телевизионного завода «Рубин», которое формально было разделено на две части: новую «Горбушку» и «Горбушкин двор».

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Ясько обращает внимание, что рядом с «Горбушкиным двором» расположен торговый центр «Филион» (его владельцами также считаются Хотины. – «Ведомости»), в котором представлены все основные группы товаров; еще один торговый комплекс строится на месте сельскохозяйственного рынка рядом с метро «Багратионовская», поэтому необходимости еще в одном торговом центре в этом районе нет.

Жилье сейчас стало наиболее доходным и востребованным сегментом на рынке недвижимости, поэтому решение о застройке территории «Горбушкина двора» и сопредельных выглядит оправданным, резюмирует Казанский. Жилье на западе Москвы пользуется спросом и продается дороже, чем в среднем по городу, констатирует ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин. Сейчас неподалеку от «Горбушкина двора» уже строятся такие проекты, как «Онли Фили», «Фили парк» и «Западный порт», при текущей конкуренции реализация новых площадок может занять 8–10 лет, резюмирует он.

Представители Харитонина, MR Group и Москомстройинвеста от комментариев отказались. Связаться с Подлисецким не удалось.