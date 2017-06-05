Акционер «Фармстандарта» Харитонин покупает ТЦ «Горбушкин двор»

Структуры генерального директора нефтяной компании «Русь ойл» Сергея Подлисецкого продали торговый центр «Горбушкин двор», покупателем выступил акционер «Фармстандарта» Виктор Харитонин. Об этом RNS сообщил представитель Подлисецкого. По его словам, сумма сделки составила $500 млн, эти деньги пойдут на развитие других активов.

Ранее о сделке сообщил портал Energy Insider, сам Харитонин подтвердил, что покупает актив. «Горбушкин двор» имеет очень большой потенциал, у них огромный потребительский трафик и проблем со сдачей в аренду помещений просто нет. Даже кризисное время они смогли пройти без потрясений», – сказал он изданию.

Конечными бенефициарами ТЦ «Горбушкин двор» считаются Юрий и Алексей Хотины. В 2011 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что компания «Комплексные инвестиции» Хотиных купила «Горбушкин двор» и «Филион» у МТЗ «Рубин». Тогда сумма сделки оценивалась в $400-500 млн.