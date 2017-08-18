Обязательства перед дольщиками ЖК «Кутузовская миля» перешли к компании ФЦСР

Обязательства перед дольщиками ЖК «Квартал Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля») от бывшего инвестора комплекса — ООО «Аванта» — перешли к компании «ФЦСР», сообщил Москомстройинвест со ссылкой на заместителя председателя столичного комитета Александра Гончарова.

«ЗАО "ФЦСР" приняло на себя обязательства ООО "Аванта", заключило со 103 гражданами договоры долевого участия (ДДУ)», — отмечается в в сообщении ведомства.

В июне 2017 г. ООО «Аванта» было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Таким образом, в рамках решения Арбитражного суда по банкротству ООО «Аванта» вместо граждан в реестр требований кредиторов был включен ЗАО ФЦСР. Строительство ЖК «Квартал триумфальный» (ранее «Кутузовская миля») реализовывалось на основании инвестиционного контракта с ЗАО «ФЦСР», а фактически привлечение денежных средств населения осуществлял его соинвестор ООО «Аванта», который и возводил объект.

«ООО "Аванта" привлекало средства населения по серым схемам, заключая с гражданами предварительные договоры купли-продажи. Кроме того, компания не обладала функциями застройщика согласно закону о долевом строительстве. В конечном итоге строительные работы на объекте были приостановлены», — говорится в сообщении.

ФЦСР ведет достройку ЖК «Триумфальный» на Кременчугской улице с 2011 г. У него имеется действующее до конца 2018 г. разрешение на строительство. В целом обязательства по передаче квартир гражданам застройщик должен выполнить до марта 2019 г. Строительные работы на объекте ведутся.