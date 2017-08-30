Парк Горького собирается потратить 4 млн рублей на домик для лебедей

Московский парк Горького объявил тендер на строительство домика для лебедей. Парк выделил на строительство домика 4,2 млн руб.

Напомним, в этом году Алексей Навальный обнародовал фильм-расследование «Он вам не Димон», в котором рассказывалось о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, о зарубежных виноградниках, а также «домике для уточки».

В расследовании также уточнялось, что на территории усадьбы Медведева находятся частная пристань, лыжный склон, три вертолетные площадки, несколько домов, гостиница и другие здания и парковые объекты, включая доску для гигантских шахмат и даже домик для уточки. Во время антикоррупционных протестов, которые прошли по всей стране 26 марта, уточка стала одним из символов движения.