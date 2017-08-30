Москва потратит более 1 млрд рублей на перенос Северо-Восточной хорды от «Кусково»

Мэрия Москвы потратит больше 1 млрд руб. на перенос участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от парка «Кусково», передает «Интерфакс». Это сообщил первый замруководителя городского департамента строительства Петр Аксенов. Он заверил, что эта дорога никак парк не затрагивает. «Действительно, там были деревья, однако это не территория парка. Мы отступили от границ памятника», - сказал он.

Властям пришлось пересматривать проект и переносить место строительства тяговой трансформаторной подстанции, сообщил Аксенов. По его словам, перенос и новое проектирование обойдутся более чем в 1 млрд руб. Общая стоимость участка СВХ от МКАД до шоссе Энтузиастов, который проходит мимо «Кусково», превышает 26 млрд руб.

СВХ проходит от существующей развязки на 8-м км МКАД «Вешняки - Люберцы» вдоль северной стороны Рязанского направления железной дороги до развязки на пересечении бывшего Четвертого транспортного кольца с шоссе Энтузиастов, в условиях сложившейся городской застройки. На вырубку деревьев в «Кусково» ради строительства жаловались общественники и Совет по правам человека. В 2016 г. СПЧ просил Генпрокуратуру проверить сообщения о нарушениях в парке, прокуратура ответила, что заместителю руководителя департамента строительства Москвы объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части обеспечения сохранности объектов культурного наследия. В сентябре 2016 г. Верховный суд признал законным сокращение территории «Кусково» для строительства СВХ.