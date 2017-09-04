Москва закупит луковиц тюльпанов на 157 млн рублей

По итогам торгов определен поставщик посадочного материала для оформления цветников, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Город приобретет 12 млн луковиц тюльпанов на 8 млн руб. дешевле стартовой цены – за 157 млн руб.

В процедуре электронных торгов победило ООО «Деметра», которому предстоит обеспечить посадочным материалом для благоустройства 11 административных округов столицы, а также ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «ЭВАЖД».

Больше всего цветов высадят в ТиНАО, ЦАО, ЗАО и вдоль столичных дорог. Заказчиком выступает ГБУ «Озеленение».