В центре Москвы появились парковки только для электромобилей

В центре Москвы появились парковочные места только для электромобилей, сообщила мэрия. Они расположены неподалеку от зарядных станций.

Обычные автомобили не смогут там парковаться, каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара. Рядом с ними разместят предупреждающие знаки, совмещенные с другими, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.

Парковки для электромобилей появились на пяти улицах: на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной, Малой Дмитровке, улице Бахрушина и в двух переулках: Глинищевском и Большом Николоворобинском.

Департамент транспорта также планирует установить 157 зарядных станций для электромобилей в 2017–2018 гг.