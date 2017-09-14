Застройщиков жилья в новой Москве обяжут строить коммерческую недвижимость

Проекты строительства жилья в новой Москве не будут согласовываться без обязательного создания на этих площадках новых рабочих мест, заявил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Мы не будем согласовывать новые проекты строительства жилья без какой-либо составляющей с созданием новых рабочих мест. Нам необходимо создавать не очередной спальный район, а новую, комфортную городскую территорию», — сказал Жидкин.

Он отметил, что многие инвесторы соглашаются с этим требованием, хотя это и увеличивает экономическую нагрузку на проекты.

«Если инвестор не хочет создавать рабочие места, пусть передает нам часть своего земельного участка и город его продаст другому инвестору под коммерческую застройку с новыми рабочими местами», — сказал Жидкин.

Он отметил, что всего с момента присоединения новых территорий к Москве здесь было создано около 103 000 новых рабочих мест.

В свою очередь застройщики жилья заявляют, что не боятся выходить с проектами в новую Москву.

«Мы не боимся инвестировать в микрорайоны новой Москвы. Так, в сентябре мы вышли на рынок с новым проектом (ЖК "Южное Бунино"). Лет 5-7 назад мы бы проектировали такой проект внутри МКАД. Сегодня мы не боимся его реализовывать в новой Москве, ситуация стала понятной», - рассказал генеральный директор ГК «МИЦ» Даромир Обуханич на форуме Proestate.

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщал, что за пять лет, прошедших с момента присоединения новых территорий к Москве, в строительную отрасль ТиНАО вложено более 780 млрд руб. Около 80% инвестиций сделали инвесторы.