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Сбербанк нарастил кредитный портфель в секторе недвижимости на 4%

Кредитный портфель финансирования недвижимости Сбербанка за 2017 г. (по данным на 1 января 2018 г.) вырос на 4% и составил 1,63 трлн руб., сообщил вице-президент ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов на открытии конференции «Инновации рынка недвижимости», передает «Интерфакс».

Он добавил, что кредитный портфель перешел в рост впервые с 2015 г.

«2015 и 2016 годы стали переломными для рынка недвижимости, число проектов сокращалось. Однако в начале 2017-го наметилась тенденция к росту, которая ускорилась к концу года», – пояснил Попов.

Как следует из презентации банка, доля жилой недвижимости в структуре кредитного портфеля за год выросла на 1,5 п. п. до 13%.