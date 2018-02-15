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Четвертый участок ЦКАД построит турецкая компания

ГК «Автодор», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «ДСК "Автобан"» и турецкая строительная компания Makyol в четверг на Российском инвестфоруме в Сочи подписали соглашение о консорциуме для строительства четвертого пускового комплекса ЦКАД.

Концессионером станет специальная проектная компания «Юго-Восточная магистраль», в которой Makyol получит 33,33%. АО «ДСК "Автобан"» планирует довести свой пакет до 33,34% долей компании, РФПИ будет владеть 33,33% долей компании. Стоимость строительства по концессионному соглашению составляет 85,4 млрд руб., в том числе финансирование концедента в размере 49,7 млрд руб. (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд руб. (42%). Срок строительства в сообщении не уточняется.

ЦКАД-4 с расчетной скоростью движения 140 км/ч пройдет от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон». Данный отрезок ЦКАД будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово.

Достроить четвертый участок ЦКАД вокруг Москвы должны были к концу 2018 г., но позже президент Владимир Путин отодвинул срок на 2019 г. Переговоры с потенциальными инвесторами, желавшими войти в проект еще осенью 2017 г., приостанавливались: турецко-российская компания Renaissance Construction, которая претендовала на строительство, но столкнулась с обысками ФСБ, согласилась участвовать в проекте, лишь если сроки окончания строительства будут перенесены на конец 2020-2021 г.