Новости
Недвижимость
Новости

Власти Москвы запланировали закупку автобусов на 15,4 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил два электронных аукциона на поставку городских низкопольных автобусов для нужд ГУП «Мосгортранс», следует из материалов портала госзакупок. Аукционы будут проводиться 19 октября, дата окончания подачи заявок — 15 октября.

В обоих случаях поставки разбиты на три этапа. Первые автобусы должны быть поставлены в период с 10 ноября и до конца текущего года. При этом они должны быть выпущены не ранее 2018 г. Второй этап запланирован на январь — май 2019 г., третий — на январь — апрель 2020 г.

Первый аукцион предполагает закупку 596 автобусов большой вместимости, в том числе 30 автобусов с кабиной инструктора. Начальная цена контракта составляет 7,9 млрд руб. Источник финансирования — «собственные средства за счет субсидий».

Второй аукцион включает закупку 56 автобусов большой вместимости, 378 автобусов особо большой вместимости и 20 автобусов особо большой вместимости с кабиной инструктора. Его начальная стоимость составляет 7,5 млрд руб. Источник финансирования — также «собственные средства за счет субсидий».

Тест-драйв московского электробуса

Бизнес
Новости

МЧС назвало возможную причину пожара на ярославском НПЗ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ярославле, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По словам представителя ведомства, пожар на территории завода потушенПлощадь возгорания составила около 40 кв. метров. 

Представитель компании «Славнефть-ЯНОС» подтвердил агентству, что пожар ликвидирован, ведется охлаждение оборудования. По его словам, пострадавших нет. «Работа установки, где произошло возгорание, остановлена, остальные работают в штатном режиме», — сказал собеседник агентства. 

В оперативном штабе на месте происшествия «Интерфаксу» сообщили, что пожар могло спровоцировать короткое замыкание в оборудовании установки. Основа установки, по предварительным данным, не пострадала и подлежит восстановлению.

Представитель Министерства энергетики сообщил «Ведомостям», что ведомство оповещено о пожаре на ярославском НПЗ. Он добавил, что компания «Славнефть-ЯНОС» выясняет причины случившегося. 

Ранее сообщалось, что на ярославском НПЗ произошел пожар, которому был присвоен третий ранг сложности. Как рассказал «Ведомостям» представитель предприятия, горела установка каталитического крекинга. Очевидцы в Ярославле сообщали, что огонь был виден с балконов домов на расстоянии нескольких километров, чувствовался запах нефти.

Ново-ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 г., сообщается на его сайте. С 1995 г. предприятие входит в состав нефтяной компании «Славнефть». Ярославский НПЗ — третий в России по производству, в прошлом году завод переработал 15,5 млн т нефти.

  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Прокуратура подала иск с требованием заблокировать сайты «Кэшбери»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В один из районных судов Ростова-на-Дону 24 сентября подан иск о блокировке сайтов, принадлежащих группе компаний «Кшэбери», — cashbery.com и кэшбери.рф. Об этом сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, иск подан на основании полученной от ЦБ информации. Куренной отметил, что у компании нет лицензии, которая позволяла бы работать на финансовом рынке, но она продолжает привлекать деньги. «Может пострадать неограниченный круг лиц», — заключил он.

26 сентября ЦБ разослал по редакциям СМИ заявление, в котором сообщил, что выявил «одну из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы, которая развернула свою деятельность практически по всей стране. Речь шла о группе компаний — российских и иностранных — под брендом «Кэшбери».

Как рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, группе удалось вовлечь в «проект» несколько десятков тысяч человек. По его словам, «Кэшбери» строит работу на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях — все это признаки классической финансовой пирамиды.

ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД, отметил Лях. Так регулятор решил предостеречь от работы с «Кэшбери» – просто остановить деятельность этих компаний он не может, поскольку у них нет лицензий Банка России.

«Кэшбери» опубликовала на своей странице «В Контакте» сообщение, в котором подчеркнула, что регулятор не обвинял ее в создании финансовой пирамиды. «Если они [ЦБ] что-то официально заявляют, то публикуют в своей прессе, а уже потом СМИ подхватывают то, что они заявляли. Про "Кэшбери" они ничего не говорили и никуда никакие документы не подавали», – отметила компания.

Технологии
Новости

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения председателю совета директоров Samsung

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинение в препятствовании деятельности профсоюзов председателю совета директоров Samsung Ли Санг Хуну и еще 32 сотрудникам компании, в их числе руководители старшего звена, пишет Financial Times.

Обвинения касаются деятельности Ли Санг Хуна на посту главного финансового директора в 2012-2017 гг., отмечает Dow Jones. Новые обвинения были предъявлены в том числе и зампредседателя Samsung Ли Чжэ Юну, который был приговорен к условному сроку за коррупцию.

Эти обвинения будут еще одним ударом по репутации Samsung — одной из крупнейших в мире технологических компаний, которая пытается восстановить свой имидж после многолетнего коррупционного скандала с участием высшего руководства компании, отмечает газета. В августе 2017 г. суд Сеула приговорил вице-президента Samsung Ли Чже Ена к пяти годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве, хищениях и сокрытии активов. На тот момент Forbes оценивал состояние 49-летнего миллиардера Ли Чже Ена в $6,8 млрд (№ 3 в рейтинге богатейших людей Южной Кореи по версии Forbes). Топ-менеджер не признал вину. Приговор Ли Чже Ену был связан с коррупционным скандалом вокруг экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе. По информации следствия, члены правительства брали взятки от представителей Samsung в обмен на поддержку компании. Деньги перечислялись в различные некоммерческие фонды, которые возглавляла близкая подруга президента — Чхве Сун Силь.

По информации следствия, топ-менеджеры компании использовали различные методы давления на сотрудников, мешая деятельности профсоюзов компании. Они угрожали снизить зарплату сотрудникам, являющихся членами профсоюзов, а также высказывали угрозы субподрядчикам, которые сотрудничали с организациями по защите интересов рабочих.

Samsung отказалась комментировать обвинения, связанные с нарушением трудового законодательства Южной Кореи. Ранее компания официально не выступала против деятельности профсоюзов, однако заявляла, что они «создают ненужные конфликты», утверждает FT.

Активист Ли Джоун сказал, что несмотря на то что предъявленное 32 сотрудникам компании обвинение является беспрецедентным, власти ранее не реагировали на сообщения о жестоком давлении на профсоюзы. «Samsung уже давно обвиняют в организованной диверсии и незаконной трудовой деятельности, но надлежащего расследования никогда не проводилось», — заявил другой активист.

В апреле в офисе постпродажного обслуживания в штаб-квартире Samsung в Сувоне прошли обыски. Они проходили в рамках возобновленного расследования фактов саботажа руководством Samsung попыток сотрудников компании создать независимый профсоюз. Пресс-секретарь Samsung тогда подтвердил, что прокуратура произвела выемку документов.

Расследование в отношении Samsung началось в 2013 г. после обнародования якобы корпоративного документа, содержащего рекомендации по противодействию созданию работниками собственных профсоюзов. Однако дело было закрыто в 2015 г., так как прокуратура не смогла доказать достоверность документа.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На ярославском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар, ему был присвоен повышенный номер сложности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб на месте происшествия и региональный главк МЧС. По словам собеседника агентства, на заводе «Славнефть — ЯНОС» горит установка по переработке нефти. Площадь пожара не уточняется.

Как сообщает «РИА Новости», на заводе загорелись две установки по переработке бензина. По словам источника агентства в экстренных службах региона, открытое горение ликвидировано.

При этом очевидцы пожара сообщили «Ведомостям», что горение на заводе продолжается. По их словам, пожар виден с балконов домов на расстоянии нескольких километров, чувствуется запах нефти.

Представитель ярославского НПЗ подтвердил «Ведомостям» факт возгорания. По его словам, пожар произошел на установке каталитического крекинга, к 20.19 мск открытое горение было ликвидировано, идет охлаждение оборудования. Информацию очевидцев о том, что огонь виден с балконов, представитель комментировать не стал.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сообщил ТАСС, что пострадавших в результате возгорания нет. Оценить масштаб пожара он затруднился.

Ново-ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 г., сообщается на его сайте. С 1995 г. предприятие входит в состав нефтяной компании «Славнефть». Ярославский НПЗ — третий в России по производству, в прошлом году завод переработал 15,5 млн т нефти.

Политика
Новости

Департамент Минфина по борьбе с санкциями возглавит преподаватель ВШЭ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Преподаватель ВШЭ Дмитрий Тимофеев назначен врио директора нового департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями. Об этом сообщается на сайте министерства.

В сообщении говорится, что департамент будет координировать разработку и реализацию мер «по снижению негативного влияния и противодействию» антироссийским санкциям в финансовой сфере. Это, отмечает Минфин, «позволит централизовать и создать инфраструктуру» для быстрого реагирования на любые новые ограничительные меры.

Штатная численность департамента – 35 человек.

Тимофеев с 2016 г. был заместителем директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина. С 2004 г. – преподаватель НИУ ВШЭ.

Как следует из данных на сайте университета, Тимофеев окончил в 1995 г. Пермский государственный технический университет (ПГТУ) по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», а в 1998 г. – Институт повышения квалификации РМЦПК по специальности «Финансы и кредит». С 1999 по 2003 г. он был аналитиком в ЗАО «Пермская фондовая компания», после этого 13 лет проработал в ООО «УК «Парма-менеджмент», а затем в 2016 г. перешел на государственную гражданскую службу.

Во ВШЭ он ведет курс «Поведение финансовых рынков» в магистратуре экономического факультета и там же – семинар «Финансовые рынки и финансовые институты».

Политика
Новости

Песков назвал fake news серьезным заболеванием современных СМИ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал распространение ложных новостей «серьезным заболеванием современных СМИ», передает «Интерфакс».

По словам Пескова, в Кремле не согласны с точкой зрения украинского президента Петра Порошенко о том, что российские СМИ ассоциируются с «фейковыми» новостями. «СМИ не могут быть сами по себе fake news», — сказал он. Однако, по его словам, СМИ могут распространять ложную информацию. По мнению Пескова, эта проблема существует во всем мире, «и безусловно она заслуживает общего внимания».

Пресс-секретарь президента считает неправильным ассоциировать СМИ всей страны с теми средствами массовой информации, что дают некачественную лживую информацию.

Во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Порошенко отказался отвечать на вопросы журналиста телеканала «Россия-1». Он заявил журналисту: «Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы fake news и распространяете дезинформацию».

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль пообещал проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кремль проверит информацию о присвоении звания Героя России Анатолию Чепиге, которым, по данным The Insider и Bellingcat, является «Руслан Боширов» из расследования об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

На вопрос, настаивают ли в Кремле на том, что фигурирующий в расследовании The Insider и Bellingcat Чепига является гражданским лицом, Песков ответил: «У нас нет каких-то других данных». Он отметил, что расследование неформально и что в Кремле не знают, соответствует ли оно действительности.

«Те данные, которыми мы оперируем, — это то, что было сказано президентом, а потом сказано самими гражданами России», — подчеркнул Песков.

Ему задали вопрос, действительно ли президент Владимир Путин вручил награду Героя России Чепиге в 2014 г. и похож ли этот человек на Руслана Боширова. «Много людей похожи друг на друга, — ответил представитель Кремля, — но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией».

На просьбу проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России и кого именно президент наградил, Песков ответил: «Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию».

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их данным, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Как утверждает The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял после того, как переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России. Русская служба BBC написала, что ей удалось подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

«Коммерсантъ», пообщавшись с односельчанами Чепиги, нашел его знакомую, с которой он близко общался в школьные годы. Она подтвердила, что это он, отметив, что узнает его во всех опубликованных материалах.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

ТАСС: Лавров не встречался с новым министром иностранных дел Великобритании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил переговоров с британским коллегой Джереми Хантом в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом ТАСС рассказали в российской делегации.

«С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин-офиса о том, что он провел встречу с Лавровым. Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было», – заявил представитель делегации. Он пояснил, что 27 сентября состоялся рабочий завтрак «постоянной пятерки СБ ООН с генсеком организации, в ходе которого страны обменивались мнениями». Британская сторона выдала желаемое за действительное, уточнил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявление Ханта о встрече с Лавровым «шулерством». «Буквально час-полтора назад начали появляться новости со ссылкой на главу МИД Великобритании о том, что он провел встречу с Сергеем Лавровым, что-то поставил ему на вид, жестко указал и так далее. Это очередное шулерство», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1». Она подтвердила информацию о том, что встречи не было.

Ранее Хант в интервью телеканалу Sky News сообщил, что у него состоялся «откровенный обмен мнениями» с Лавровым по поводу инцидента в Солсбери.

Сергей и Юлия Скрипаль 4 марта были найдены в бессознательном состоянии рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Британские власти утверждают, что пострадавших пытались отравить веществом «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР. В Кремле неоднократно опровергали причастность Москвы к инциденту в Солсбери.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Выбор редактора
Политика
Новости

Новый глава МИД Великобритании рассказал об откровенном разговоре с Лавровым

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и откровенном разговоре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Об этом Хант рассказал в интервью Sky News.

«Это было достаточно сложно… Был откровенный обмен мнениями», — заявил Хант. По словам министра, Россия и Великобритания должны «держаться вместе, чтобы сделать мир лучше». Россия оказывает «большое влияние по всему миру», отметил он. По его словам, это влияние должно быть положительной силой, как у Великобритании.

Такие лидеры, как президент Сирии Башар Асад, из-за инцидента в Солсбери могут решить, что использование химического оружия может «быть в порядке вещей». По его мнению, попытка отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отрицательно скажется на отношениях двух стран. «Но я не думаю, что есть возможность войны или чего-то подобного», — уточнил Хант.

Ранее Лавров предположил, что Скрипалей могли отравить веществом BZ. «Рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», – говорил российский министр. Однако Организация по запрещению химического оружия опровергла данную версию. В докладе экспертов ОЗХО говорится, что следов химического вещества BZ в пробах по делу Скрипалей не обнаружено.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Британские власти считают, что пострадавших пытались отравить веществом «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР. В Кремле опровергают причастность Москвы к отравлению.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Украина ввела санкции против российских транспортных компаний

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совместно с минэкономразвития страны ввели санкции против некоторых российских транспортных компаний, сотрудничающих с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В сообщении ведомства перечислены только три российские компании: «РЖД логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер». Однако ограничения введены и против «других субъектов хозяйствования РФ». Названия и число всех российских компаний, против которых введены санкции, СБУ не приводит.

«Своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила. Они причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Это наносит существенные убытки экономике Украины», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, перечисленные компании в течение 2018 г. заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями, работающими на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. «На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни», — утверждается в сообщении.

СБУ пояснила, что введенные санкции предусматривают блокирование активов российских компаний, ограничение их торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины. В будущем эти компании не смогут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на Украине, отметили в СБУ.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины 21 сентября предложило ввести санкции против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции в Крыму.

Выбор редактора
Финансы
Новости

МВД объявило в розыск руководителя казанского офиса банка «Открытие»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление МВД по Казани объявило в розыск руководителя казанского офиса банка «Открытие» Олега Поляха. Его подозревают в краже 230 млн руб. Об этом говорится в сообщении полиции.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершенная в особо крупном размере). Заявление о пропаже крупной суммы денег поступило в полицию 18 сентября. Представители службы безопасности офиса банка рассказали, что во время проведения ревизии в хранилище была обнаружена недостача денежных средств в размере 230 млн руб.

«Установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Олег Полях, ранее возглавлявший данный офис банка в Казани», — отмечается в сообщении. Приметы подозреваемого: на вид мужчине 40-45 лет, полное телосложение, короткие волосы.

Пресс-служба Приволжского филиала банка 20 сентября подтвердила факт обнаружения хищения около 230 млн руб. в казанском филиале банка «Открытие». Источник ТАСС, близкий к расследованию, сообщил, что в совершении преступления подозревают бывшего директора казанского офиса. Хищение сотрудники банка выявили в результате проверок после его увольнения. О каком именно офисе банка в Казани идет речь, не сообщалось. Всего в Казани работают четыре отделения «Открытия».

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото