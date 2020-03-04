Дом-мастерскую Левитана выставили на торги за 54,7 млн рублей

Объект расположен в Москве по адресу Большой Трехсвятительский пер., д. 1, стр. 2. Площадь здания – 439,6 кв. м. По условиям конкурса победитель торгов обязан провести работы по реставрации и сохранению здания, а также выполнить требования по его содержанию и использованию, предусмотренные законом об охране объектов культурного наследия. Аукцион запланирован на 3 апреля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта 2020 г.