Доходность московских гостиниц в апреле снизилась в 15 раз

Доходность на номер у московских отелей в апреле 2020 г. снизилась с 6000 до 400 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета консалтинговой компании CBRE. Там сказано, что из-за мер по борьбе с коронавирусом апрель стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии за всю ее историю. Если последние три года загрузка отелей в Москве составляла 73–78%, то сейчас этот показатель снизился до критических 8%. Наибольшее снижение зафиксировано в люксовом сегменте: в премиальных гостиницах в апреле было заполнено менее 5% номеров. На 19% упал и средний тариф: в прошлом месяце он составлял 6250 руб. за ночь.