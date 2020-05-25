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Доходность московских гостиниц в апреле снизилась в 15 раз

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Доходность на номер у московских отелей в апреле 2020 г. снизилась с 6000 до 400 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета консалтинговой компании CBRE. Там сказано, что из-за мер по борьбе с коронавирусом апрель стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии за всю ее историю. Если последние три года загрузка отелей в Москве составляла 73–78%, то сейчас этот показатель снизился до критических 8%.  Наибольшее снижение зафиксировано в люксовом сегменте: в премиальных гостиницах в апреле было заполнено менее 5% номеров. На 19% упал и средний тариф: в прошлом месяце он составлял 6250 руб. за ночь.

В марте отельеры обратились с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку отрасли. Кризис на рынках гостиничных услуг и услуг общественного питания из-за эпидемии коронавируса достиг беспрецедентной глубины, писали они. Денег не хватает, как было сказано в письме, в том числе на выплату зарплат, предприятия вынуждены сокращать персонал и готовиться к закрытию. Они просили правительство на год отсрочить уплату налогов с 1 марта по 30 июня и страховых выплат с возможностью их полного списания, а также субсидировать их затраты на зарплату сотрудникам (в размере двух третей от суммы окладов), коммунальные платежи и т. д. Это позволило бы избежать массовых сокращений.

Восстановление гостиничного сегмента будет сложным и продолжительным, сказано в отчете CBRE. Компания прогнозирует снижение доходов и рост операционных расходов отелей, что негативно отразится на их валовой прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных