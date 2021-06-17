Аналитики рассказали о предпочтениях россиян при покупке загородных домов
Среди жителей, которые намереваются купить загородную недвижимость, 80% хотели бы приобрести дома из камня, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску жилья «Циан» среди 1350 респондентов по всей России. При ответе на вопросы допускался выбор нескольких вариантов, поэтому общая сумма долей превышает 100%.
В категории каменных домов наиболее популярны строения из кирпича. Кроме того, в последние 10 лет покупатели чаще интересуются зданиями из аналогов данного материала — пено- и газоблоков, так как они несильно уступают ему по характеристикам, но снижают затраты на постройку в два – три раза.
Половина потенциальных домовладельцев рассматривает также вариант приобретения деревянной недвижимости. Четверть же готова купить монолитные постройки — из бетона и железобетона. Еще 10% допускают приобретение каркасных домов, а 2% — фахверковых.
Аналитики отметили, что предложение на рынке в целом соответствует запросам потребителей. Так, 70% домов, находящихся в продаже, каменные. В частности, 56% построены из кирпича, 8% — из газоблоков, 4% — пеноблоков. Еще 20% рассматриваемой недвижимости — из дерева, 7% зданий — монолитные.
Среди 16 предложенных стилей наиболее востребованными у россиян оказались шале, скандинавский и американский. Их выбрали от 57 до 53% опрошенных соответственно. Как отметили эксперты, такие дома «достаточно компактные и минималистичные», но при этом выглядят дорого: там есть широкие оконные проемы для большего освещения, «просторные террасы» и «уютные балконы».
Наименьшей популярностью у граждан пользуются круглые дома. Более 90% не стали бы рассматривать подобный вариант для покупки или постройки.