Аналитики рассказали о предпочтениях россиян при покупке загородных домов

В категории каменных домов наиболее популярны строения из кирпича. Кроме того, в последние 10 лет покупатели чаще интересуются зданиями из аналогов данного материала — пено- и газоблоков, так как они несильно уступают ему по характеристикам, но снижают затраты на постройку в два – три раза.