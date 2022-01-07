Аналитики оценили подорожание вторичного жилья в крупнейших городах России
Средняя цена на вторичное жилье в 16 крупнейших российских городах по итогам декабря выросла на 2,2% за месяц, до 104 900 руб. за кв. м, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». В компании отметили, что за месяц до этого квартиры на вторичном рынке подорожали менее чем на 1%.
В компании «Этажи» сообщили, что в среднем по России стоимость вторичного жилья за месяц выросла на 3,21%, а в годовом выражении – на 22,6%, достигнув 82 600 руб. за кв. м. «Авито.Недвижимость» оценила среднюю стоимость вторичного жилья в крупнейших российских городах в 102 200 руб. за кв. м.
По данным «Циан.Аналитики», больше всего выросли за месяц цены на вторичку в Самаре и Омске: средний показатель увеличился на 4% и составил 84 200 руб. за кв. м и 75 800 руб. за кв. м соответственно. За год больше всего вторичное жилье подорожало в Краснодаре – на 55,5% до 111 800 руб. за кв. м. По оценке «Авито.Недвижимости», самые доступные цены на вторичное жилье в городах-миллионниках зарегистрированы в Челябинске: средняя стоимость жилья за месяц выросла на 4%, за год – на 30% до 52 000 руб. за кв. м.
Вторичное жилье в Москве в среднем стоит 277 500 руб. за кв. м, отметили в «Циан.Аналитике». За месяц цена на вторичное жилье в столице увеличилась на 1,3%, а за год – на 12,5%. Руководитель компании Алексей Попов рассказал, что сейчас готовое жилье в большинстве крупнейших городов дешевле, чем новостройки. На таком фоне во втором полугодии 2021 г. после изменения условий льготной ипотеки спрос стал переходить во вторичный сегмент. Также вторичное жилье более привлекательно для покупателей из-за возможности договориться о скидке.