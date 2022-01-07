Аналитики оценили подорожание вторичного жилья в крупнейших городах России

По данным «Циан.Аналитики», больше всего выросли за месяц цены на вторичку в Самаре и Омске: средний показатель увеличился на 4% и составил 84 200 руб. за кв. м и 75 800 руб. за кв. м соответственно. За год больше всего вторичное жилье подорожало в Краснодаре – на 55,5% до 111 800 руб. за кв. м. По оценке «Авито.Недвижимости», самые доступные цены на вторичное жилье в городах-миллионниках зарегистрированы в Челябинске: средняя стоимость жилья за месяц выросла на 4%, за год – на 30% до 52 000 руб. за кв. м.