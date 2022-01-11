Новостройки в России подорожали за год на треть

По данным аналитиков, за год цены на квартиры в новостройках выросли в 68 крупных городах России из 70. Цены снизились в Нижнем Тагиле и Хабаровске на 6,2% и 4,2% соответственно. В шести российских городах с населением более 300 000 человек можно купить квартиру в новостройке меньше чем за 3 млн руб.: в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Махачкале, Оренбурге, Кирове и Волжском. Год назад квартиры по такой цене можно было купить в 19 городах.