Новостройки в России подорожали за год на треть
Стоимость 1 кв. м в новостройке за год выросла на 32,3% до 93 563 руб. в городах России с населением более 300 000 человек, средняя стоимость квартиры увеличилась на 28,1% до 5,13 млн руб., сообщил портал «Мир квартир».
Самое большое подорожание новостроек зафиксировано в Сочи – цены выросли почти в два раза из-за моратория на новое строительство. Предложение квартир в новостройках быстро сократилось, а на оставшиеся площади застройщики подняли цены почти до уровня Москвы. В Краснодаре сложилась подобная ситуация: за год стоимость новостроек выросла на 83,4%.
В топ-10 городов по росту цен на недвижимость также вошли Мурманск – рост составил 60,3%, Улан-Удэ – 53,2%, Тверь – 52,1%, Новокузнецк – 51,3%, Калининград – 49,9%, Чита – 49,3%, Омск – 47,7%, Белгород – 47%.
В Москве цена 1 кв. м в новостройке выросла на 26,5% до 310 890 руб., в Подмосковье – на 39,6% до 155 466 руб., в Санкт-Петербурге – на 31,3% до 197 423 руб., а в Ленинградской области – на 36,9% до 130 188 руб.
По данным аналитиков, за год цены на квартиры в новостройках выросли в 68 крупных городах России из 70. Цены снизились в Нижнем Тагиле и Хабаровске на 6,2% и 4,2% соответственно. В шести российских городах с населением более 300 000 человек можно купить квартиру в новостройке меньше чем за 3 млн руб.: в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Махачкале, Оренбурге, Кирове и Волжском. Год назад квартиры по такой цене можно было купить в 19 городах.