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Недвижимость

Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции

Ведомости

Россияне заняли первое место среди иностранных покупателей жилья в Турции по итогам января-мая 2022 г., сообщила компания Kalinka Group. Россияне купили 3962 объекта недвижимости — 15% среди иностранных покупателей жилья в стране.

«Доля иностранных покупателей в общей структуре сделок с недвижимостью в Турции с января по май 2022 года составила почти 5%. И россияне занимают в этом году лидирующую позицию», — рассказал директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев (цитата по «Интерфаксу»).

Второе место по количеству купленной недвижимости в Турции заняли граждане Ирана — 14%, на третьем месте — Ирак с долей в 12%. На четвертом месте оказались Казахстан, Афганистан, Германия, Украина и Йемен с долями по 4%.

Всего за пять месяцев года иностранцы купили 27 048 объектов недвижимости в Турции. Доля иностранных покупателей в 2022 г. выросла на 15% в годовом выражении и достигла максимума за 5 лет. Количество сделок с иностранцами в этом году выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных