Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции
Россияне заняли первое место среди иностранных покупателей жилья в Турции по итогам января-мая 2022 г., сообщила компания Kalinka Group. Россияне купили 3962 объекта недвижимости — 15% среди иностранных покупателей жилья в стране.
«Доля иностранных покупателей в общей структуре сделок с недвижимостью в Турции с января по май 2022 года составила почти 5%. И россияне занимают в этом году лидирующую позицию», — рассказал директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев (цитата по «Интерфаксу»).
Второе место по количеству купленной недвижимости в Турции заняли граждане Ирана — 14%, на третьем месте — Ирак с долей в 12%. На четвертом месте оказались Казахстан, Афганистан, Германия, Украина и Йемен с долями по 4%.
Всего за пять месяцев года иностранцы купили 27 048 объектов недвижимости в Турции. Доля иностранных покупателей в 2022 г. выросла на 15% в годовом выражении и достигла максимума за 5 лет. Количество сделок с иностранцами в этом году выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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