Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции

Всего за пять месяцев года иностранцы купили 27 048 объектов недвижимости в Турции. Доля иностранных покупателей в 2022 г. выросла на 15% в годовом выражении и достигла максимума за 5 лет. Количество сделок с иностранцами в этом году выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.