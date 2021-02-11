«Программный Продукт» вошел в состав учредителей ведущего разработчика SIEM-систем

По данным аналитических агентств, за 2019 год более 23% организаций по всему миру подверглись семи или более атакам, которые завершились проникновением в их сети или системы. Репутационные и финансовые потери от действий киберпреступников заставляют компании увеличивать расходы на обеспечение информационной безопасности. Мировой рынок в 2021 году вырастет более чем на 66%, а развитие SIEM-систем считается одним из значимых трендов.