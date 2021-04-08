Россия может сэкономить триллион рублей, перестав наказывать наркопотребителей
Аналитическое подразделение журнала The Economist и международный благотворительный фонд Альянс общественного здоровья недавно презентовали исследование «Наркополитика в Восточной Европе и Центральной Азии: экономические, медицинские и социальные последствия».
По его результатам Россия с 2020 по 2040 год потратит 42,8 миллиарда евро (примерно 3,6 триллиона рублей) на содержание потребителей наркотиков в тюрьмах. Перестав лишать свободы таких людей, страна может сэкономить 11,1 миллиарда евро(или 990 миллиардов рублей). Эти деньги можно, например, направить на борьбу с эпидемией ВИЧ. Для сравнения: в 2018 году на заключение одного человека Россия тратила в год порядка 600 000 рублей. При этом стоимость антиретровирусной терапии при ВИЧ в год составляет порядка 110 000 рублей, а заместительной терапии — меньше 40 000 рублей.
В России, например, около 1,8 миллиона потребителей инъекционных наркотиков (это примерно как жителей в Латвии). 34% из них в определенный момент жизни находились под стражей, и в половине случаев именно из-за покупки и хранения наркотиков в личных целях.
В странах, затронутых исследованием – России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, растет заболеваемость ВИЧ. Двигателем эпидемии в регионе «является потребление инъекционных наркотиков», подчеркнула д-р Крисси Бишоп, ведущий аналитик The Economist Intelligence Unit, на онлайн-презентации отчета. Но «правительства стран не считают это кризисом общественного здравоохранения» и не предпринимают усилий к тому, чтобы обеспечить людей эффективными профилактическими сервисами (заместительной опиоидной терапией, стерильными инструментами для инъекций) и лечением.
Если подходы к наркополитике в странах не изменятся, Кыргызстан, например, может потратить 197 млн евро, Казахстан — 4129 млн евро, а Россия — 42,8 млрд евро с 2020 по 2040 год только лишь на содержание потребителей наркотиков в тюрьмах, при этом эпидемия ВИЧ может не остановиться. Но кроме анализа текущей ситуаций, исследование смоделировало и «позитивные» сценарии развития ситуации.
Так, перенаправленная на АРВ-лечение и программы заместительной терапии экономия ресурсов в 12,34 млрд (России – 11,1 млрд, Казахстан – 773 млн, Беларусь – 431 млн, Кыргызстан – 38 млн.), полученная в результате декриминализации наркопотребления, может помочь за 20 лет справиться с эпидемией ВИЧ/СПИДа в этих странах без дополнительных бюджетных вложений, отмечается в исследовании.
Сократятся и новые случаи ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики: в Беларуси — до 64%, в Казахстане — до 84%, в Кыргызстане — 69%, в России — до 58%.
«Этот отчет является чем-то кардинально новым в подходе к контролю над эпидемией ВИЧ/СПИДа, – говорит Андрей Клепиков, исполнительный директор Альянса общественного здоровья. – Декриминализацию мы не первый год обсуждаем. При этом в исследовании мы не ставили вопрос о декриминализации, мы зашли с совершенно открытым вопросом «где взять деньги, если денег нет?». И тут The Economist дал однозначный ответ. За 20 лет порядка 12 млрд евро могут быть сэкономлены в 4 странах на построении гуманной наркополитики, соответствующей гуманным принципам прав человека, и реинвестированы на АРВ-лечение и программы снижения вреда, что будет экономически выгодно».
Заместительная опиоидная терапия недоступна в России, подчеркивают авторы исследования, но даже расширение программ обмена игл и шприцев было бы дешевле, чем увеличение охватом АРВТ. Предотвращение около 14 000 случаев ВИЧ-инфекции в год будет стоить в среднем 46,5 млн. евро в год.
Директор фонда «Гуманитарное действие» Сергей Дугин уточнил: несмотря на карательный характер наркополитики в России в отношении простых наркопотребителей, в этой сфере есть и позитивные примеры работающих на локальном и региональном уровне программ эффективной профилактики ВИЧ. «Если бы они и дальше поддерживались не донорами, а государством и расширялись, прогресс мог бы быть значительным, — уверен Дугин. — Поддержка правоохранительных органов также очень важна. Если 20 лет назад наш “Синий автобус” постоянно задерживали и устраивали полицейские проверки, то сегодня там сами сотрудники полиции тесты сдают».
Александр Квасьневский, член Глобальной комиссии по наркополитике, рассказал о примере Швейцарии. В начале 90-х годов прошлого века в стране была самая высокая распространенность ВИЧ среди людей, употребляющих накротики — примерно, как в регионе ВЕЦА сейчас. Количество потребителей наркотиков росло, они маргинизировались обществом, полиция жестоко обращалась с ними. Правительство Швейцарии, несмотря на наличие средств на продолжение репрессивной наркополитики, решило больше не использовать эти методы, а массово расширить услуги снижения вреда.
В ход пошли разные варианты лечения и поддержки для наркопотребителей, например, реабилитация и пожизненное сопровождение, а также эффективные меры профилактики ВИЧ и других инфекций. Результаты не заставили себя ждать: новые случаи ВИЧ среди наркопотребителей сократились с 30% в 1993 году до менее 2% в 2009 году, также на 62% сократилось количество случаев передозировок.
В регионе ВЕЦА сейчас те же сложности, что испытывала Швейцария 20-30 лет назад, и решить их можно аналогично — пересмотром репрессивных наркополитик и реинвестированием средств в лечение ВИЧ и программы снижения вреда.