Россия может сэкономить триллион рублей, перестав наказывать наркопотребителей

«Этот отчет является чем-то кардинально новым в подходе к контролю над эпидемией ВИЧ/СПИДа, – говорит Андрей Клепиков, исполнительный директор Альянса общественного здоровья. – Декриминализацию мы не первый год обсуждаем. При этом в исследовании мы не ставили вопрос о декриминализации, мы зашли с совершенно открытым вопросом «где взять деньги, если денег нет?». И тут The Economist дал однозначный ответ. За 20 лет порядка 12 млрд евро могут быть сэкономлены в 4 странах на построении гуманной наркополитики, соответствующей гуманным принципам прав человека, и реинвестированы на АРВ-лечение и программы снижения вреда, что будет экономически выгодно».