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«Лунный свет» от Hutton

Новое городское пространство для современных москвичей

Проект Lunar компании Hutton Development получит проектное финансирование от банка «Открытие» в размере 9 млрд рублей.

Девелоперский проект премиум-класса  расположен в Гагаринском районе Москвы (Ленинский проспект, вл. 38) на части участка, ранее занимаемого гостиницей «Спутник». Так что название проекта символично: Lunar переводится как «лунный» и дает отсылку к истории места.

Проект Lunar – важная градостроительная точка в ЮЗАО. Гагаринский район относится к одному из самых престижных районов Москвы, большую часть территории которого занимают зеленые зоны – природный заказник «Воробьевы горы» и территория Нескучного сада.

Проект включает бизнес-центр класса А, зону стрит-ритейла, апартаменты для проживания и апартаменты гостиничного типа. В марте 2021 года Hutton Development получил заключение о соответствии проекта дальнейшему законодательству и разрешение на строительство.

Новый комплекс решает сразу несколько задач района: офисная составляющая даст жителям района возможность работать недалеко от дома, стрит-ритейл обеспечит ближайшие кварталы коммерческой инфраструктурой, которая расположится в помещениях первых этажей комплекса, – здесь появятся рестораны и фуд-маркеты, кафе и различные сервисные услуги. При этом новое строительство не добавит нагрузки на существующую в районе социальную инфраструктуру:  внутри комплекса запланировано все необходимое для жизни. Для жителей и арендаторов решится и вопрос парковки: под комплексом предусмотрена двухуровневая подземная парковка на 381 машино-место.

Пространственное и архитектурное решение станет значимым для района и всего Ленинского проспекта. Идея архитекторов ‒ авторов Lunar, бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» ‒ выстроить «дробную» структуру, создать гармоничное сочетание разных по форме и функции пространств. Внешний вид корпусов производит яркое впечатление: конструкция и материалы фасада у каждого модуля отличны, что подчеркивает индивидуальность каждого здания. А тут есть о чем рассказать. В 17-этажном корпусе Module А разместятся 180 апартаментов площадью от 46 до 210 кв. м. Планировочные решения от испанской Jaime Beriestain Studio позволяют эффективно зонировать пространство и рационально использовать каждый квадратный метр.

Обладателей апартаментов на 17-м, последнем, этаже порадуют дровяные камины и персональные террасы, а жителей торцевых апартаментов –просторные личные лоджии.

Для Module A был разработан сложный динамический фасад, в отделке которого используется сочетание металлических панелей и стекла.

Второй корпус  Module В – 6-этажный офисный центр класса А на 54 офиса площадью от 88 до 667 кв. м. Бизнес-центр отличает концептуальный дизайн фасада и общественных пространств. Фасад бизнес-центра Module В отличается зубчатой пластикой стекла. Благодаря этому офисные помещения максимально наполнены светом, что создает комфортную рабочую атмосферу и позволяет сохранить приватность жителей окружающих апартаментов.

В 8-этажном корпусе Module С разместятся 150 апартаментов площадью от 32 до 50 кв. м с отделкой от бюро ARCH(E)TYPE.

Благоустройство, автором которого является компания Gillespies, будет включать прогулочный променад, территорию для отдыха, детские площадки, ландшафтный дизайн, сухой фонтан.

Удачное сбалансированное архитектурно-градостроительное решение в сочетании с репутацией девелопера, в портфеле которого семь концептуальных проектов в Москве, пять из которых расположены в центре, по достоинству оценил финансовый партнер строительства.

«Это наша первая сделка с Hutton Development. Мы рады сотрудничеству и надеемся на его продолжение, поскольку финансируемый нами проект Lunar действительно уникальный как для Москвы, так и в целом для рынка недвижимости. Помимо сложных архитектурных решений, проект подарит Гагаринскому району новое городское пространство, соответствующее самым прогрессивным идеям нашего времени. Уверена, будущие жители и арендаторы Lunar с гордостью будут говорить, где живут или работают», –рассуждает старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова.

Открытие  кредитной линии в одном из ведущих банков – важный шаг для реализации проекта, считает финансовый директор и партнер Hutton Development Александр Антонов.

Александр Антонов — партнер и финансовый директор Hutton Development

«Мы начинаем сотрудничество с банком «Открытие», который предоставит финансирование для одного из ключевых проектов в портфеле Hutton. Мы крайне ответственно подходим к выбору финансового партнера, так как считаем это не менее значимым шагом, чем выбор генерального подрядчика или архитектора. Для нас крайне важным является тот факт, что мы разделяем с командой банка базовое виденье текущего рынка недвижимости в нашем сегменте, что позволило эффективно структурировать данную сделку. Предложенные банком решения полностью соответствуют нашей финансовой стратегии, позволяют нам своевременно и качественно реализовать этот проект, а также открывают возможность для продолжения сотрудничества по нашим новым проектам», – отмечает финансовый директор и партнер Hutton Development Александр Антонов.

Завершить строительство Lunar планируется во 2 квартале 2024 г.

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Хаттон Девелопмент».

Проектная декларация размещена на сайте https://lunar.moscow/

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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