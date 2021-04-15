«Лунный свет» от Hutton

«Лунный свет» от HuttonНовое городское пространство для современных москвичей
Девелоперский проект премиум-класса расположен в Гагаринском районе Москвы (Ленинский проспект, вл. 38) на части участка, ранее занимаемого гостиницей «Спутник». Так что название проекта символично: Lunar переводится как «лунный» и дает отсылку к истории места.
Проект Lunar – важная градостроительная точка в ЮЗАО. Гагаринский район относится к одному из самых престижных районов Москвы, большую часть территории которого занимают зеленые зоны – природный заказник «Воробьевы горы» и территория Нескучного сада.
Проект включает бизнес-центр класса А, зону стрит-ритейла, апартаменты для проживания и апартаменты гостиничного типа. В марте 2021 года Hutton Development получил заключение о соответствии проекта дальнейшему законодательству и разрешение на строительство.
Новый комплекс решает сразу несколько задач района: офисная составляющая даст жителям района возможность работать недалеко от дома, стрит-ритейл обеспечит ближайшие кварталы коммерческой инфраструктурой, которая расположится в помещениях первых этажей комплекса, – здесь появятся рестораны и фуд-маркеты, кафе и различные сервисные услуги. При этом новое строительство не добавит нагрузки на существующую в районе социальную инфраструктуру: внутри комплекса запланировано все необходимое для жизни. Для жителей и арендаторов решится и вопрос парковки: под комплексом предусмотрена двухуровневая подземная парковка на 381 машино-место.
Пространственное и архитектурное решение станет значимым для района и всего Ленинского проспекта. Идея архитекторов ‒ авторов Lunar, бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» ‒ выстроить «дробную» структуру, создать гармоничное сочетание разных по форме и функции пространств. Внешний вид корпусов производит яркое впечатление: конструкция и материалы фасада у каждого модуля отличны, что подчеркивает индивидуальность каждого здания. А тут есть о чем рассказать. В 17-этажном корпусе Module А разместятся 180 апартаментов площадью от 46 до 210 кв. м. Планировочные решения от испанской Jaime Beriestain Studio позволяют эффективно зонировать пространство и рационально использовать каждый квадратный метр.
Обладателей апартаментов на 17-м, последнем, этаже порадуют дровяные камины и персональные террасы, а жителей торцевых апартаментов –просторные личные лоджии.
Для Module A был разработан сложный динамический фасад, в отделке которого используется сочетание металлических панелей и стекла.
Второй корпус Module В – 6-этажный офисный центр класса А на 54 офиса площадью от 88 до 667 кв. м. Бизнес-центр отличает концептуальный дизайн фасада и общественных пространств. Фасад бизнес-центра Module В отличается зубчатой пластикой стекла. Благодаря этому офисные помещения максимально наполнены светом, что создает комфортную рабочую атмосферу и позволяет сохранить приватность жителей окружающих апартаментов.
В 8-этажном корпусе Module С разместятся 150 апартаментов площадью от 32 до 50 кв. м с отделкой от бюро ARCH(E)TYPE.
Благоустройство, автором которого является компания Gillespies, будет включать прогулочный променад, территорию для отдыха, детские площадки, ландшафтный дизайн, сухой фонтан.
Удачное сбалансированное архитектурно-градостроительное решение в сочетании с репутацией девелопера, в портфеле которого семь концептуальных проектов в Москве, пять из которых расположены в центре, по достоинству оценил финансовый партнер строительства.
«Это наша первая сделка с Hutton Development. Мы рады сотрудничеству и надеемся на его продолжение, поскольку финансируемый нами проект Lunar действительно уникальный как для Москвы, так и в целом для рынка недвижимости. Помимо сложных архитектурных решений, проект подарит Гагаринскому району новое городское пространство, соответствующее самым прогрессивным идеям нашего времени. Уверена, будущие жители и арендаторы Lunar с гордостью будут говорить, где живут или работают», –рассуждает старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова.
Открытие кредитной линии в одном из ведущих банков – важный шаг для реализации проекта, считает финансовый директор и партнер Hutton Development Александр Антонов.
«Мы начинаем сотрудничество с банком «Открытие», который предоставит финансирование для одного из ключевых проектов в портфеле Hutton. Мы крайне ответственно подходим к выбору финансового партнера, так как считаем это не менее значимым шагом, чем выбор генерального подрядчика или архитектора. Для нас крайне важным является тот факт, что мы разделяем с командой банка базовое виденье текущего рынка недвижимости в нашем сегменте, что позволило эффективно структурировать данную сделку. Предложенные банком решения полностью соответствуют нашей финансовой стратегии, позволяют нам своевременно и качественно реализовать этот проект, а также открывают возможность для продолжения сотрудничества по нашим новым проектам», – отмечает финансовый директор и партнер Hutton Development Александр Антонов.
Завершить строительство Lunar планируется во 2 квартале 2024 г.
Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Хаттон Девелопмент».
Проектная декларация размещена на сайте https://lunar.moscow/