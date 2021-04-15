«Лунный свет» от Hutton

«Мы начинаем сотрудничество с банком «Открытие», который предоставит финансирование для одного из ключевых проектов в портфеле Hutton. Мы крайне ответственно подходим к выбору финансового партнера, так как считаем это не менее значимым шагом, чем выбор генерального подрядчика или архитектора. Для нас крайне важным является тот факт, что мы разделяем с командой банка базовое виденье текущего рынка недвижимости в нашем сегменте, что позволило эффективно структурировать данную сделку. Предложенные банком решения полностью соответствуют нашей финансовой стратегии, позволяют нам своевременно и качественно реализовать этот проект, а также открывают возможность для продолжения сотрудничества по нашим новым проектам», – отмечает финансовый директор и партнер Hutton Development Александр Антонов.