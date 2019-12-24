Генерала таможенной службы обвинили в помощи контрабандистам

Всего генералу вменяются два эпизода злоупотребления полномочиями, в частности, по версии следствия, он помог уйти от уголовной ответственности жене посла России в Кении Дмитрия Максимычева, сообщает РБК. По информации ТАСС и «Интерфакса», она незаконно провезла более $50 000. Сам Кизлык заявил в суде, что жена посла «находилась в болезненном состоянии, неадекватном», поэтому дознаватель решил не возбуждать дело. В октябре этот отказ был отменен и дело все-таки было заведено.