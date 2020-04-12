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В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом

Число пациентов с COVID-19 в Москве превысило 10 000 человек
Дарья Коржова
Сергей Савостьянов / ТАСС

За последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев заболевания коронавирусом в 52 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 15 770.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1306). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 278, в Санкт-Петербурге ‒ на 69, в Мурманской области ‒ на 61, в Нижегородской ‒ на 42, в Краснодарском крае ‒ на 31, в Красноярском ‒ на 25, во Владимирской области и Мордовии по 23 новых больных COVID-19, в Башкортостане ‒ 19, в Брянской и Ивановской областях ‒ по 18, в Чечне ‒ 17, в Рязанской области ‒ 16, в Тамбовской и Пермском крае ‒ по 15.

По 14 новых случаев зафиксировано в Ярославской и Ростовской областях. По 12 ‒ в Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Бурятии. По 11 ‒ в Чувашии и Амурской области. В Тюменской области девять новых пациентов с COVID-19. В Ставропольском крае, Астраханской и Ульяновской областях ‒ по восемь. По семь ‒ в Северной Осетии, Марий Эл и Саратовской области. По пять ‒ в Белгородской, Липецкой, Калининградской, Ленинградской, Волгоградской, Иркутской областях и Кабардино-Балкарии. По четыре ‒ в Свердловской области и Забайкальском крае. По три ‒ в Костромской, Тульской, Вологодской, Самарской областях и Якутии. По два ‒ в Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Омской области и Крыму. По одному ‒ в Курской, Кировской, Курганской областях и Приморском крае.

За сутки в России умерли 24 пациента с COVID-19 (из них 14 ‒ в Москве), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 130 человек.

Выписаны за последние сутки 246 пациентов, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1291.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (10 158), Московская область (1360) и Санкт-Петербург (557). В первую десятку также входят Республика Коми (208), Нижегородская область (194), Краснодарский край (169), Брянская область (141), Ленинградская область (139), Мурманская область (128) и Красноярский край (85). В общей сложности COVID-19 обнаружен в 82 субъектах России.

В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 1,7 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались почти 109 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных