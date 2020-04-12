В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом

По 14 новых случаев зафиксировано в Ярославской и Ростовской областях. По 12 ‒ в Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Бурятии. По 11 ‒ в Чувашии и Амурской области. В Тюменской области девять новых пациентов с COVID-19. В Ставропольском крае, Астраханской и Ульяновской областях ‒ по восемь. По семь ‒ в Северной Осетии, Марий Эл и Саратовской области. По пять ‒ в Белгородской, Липецкой, Калининградской, Ленинградской, Волгоградской, Иркутской областях и Кабардино-Балкарии. По четыре ‒ в Свердловской области и Забайкальском крае. По три ‒ в Костромской, Тульской, Вологодской, Самарской областях и Якутии. По два ‒ в Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Омской области и Крыму. По одному ‒ в Курской, Кировской, Курганской областях и Приморском крае.