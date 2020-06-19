В России выявили 7972 новых случая заболевания коронавирусом

Больше всего новых случаев за сутки, помимо Москвы, было обнаружено в Московской области (+646) и Ханты-Мансийском автономном округе (+259). В Свердловской области за сутки диагностировали COVID-19 у 254 человек, в Санкт-Петербурге ‒ у 228, в Нижегородской области ‒ у 219. Следом в списке идут Воронежская и Челябинская области (+203 и +166 соответственно), Иркутская область (+164) и Красноярский край (+151).