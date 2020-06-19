В России выявили 7972 новых случая заболевания коронавирусом

В России выявили 7972 новых случая заболевания коронавирусомОбщее число случаев заражения приблизилось к 570 000
Число больных с коронавирусом в России достигло 569 063, свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки было выявлено 7972 новых случая COVID-19. К 19 июня умер 7841 больной COVID-19, 181 из них ‒ за последние сутки.
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 236 816 человек, число активных случаев снизилось на 2652. За сутки выздоровело 10 443 больных COVID-19, это наибольший показатель с 10 июня. Всего с начала пандемии вылечились 324 406 человек.
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 211 921 человека, за сутки диагноз COVID-19 был поставлен 1136 больным. Число активных случаев, т. е. человек, продолжающих лечение, составляет 75 956. За сутки выздоровело 2003 больных, всего от коронавирусной инфекции в Москве излечилось 132 434 человека.
На Москву приходится 37,2% от общего числа случаев в России и 32% ‒ от числа продолжающих лечение. Первая десятка регионов по общему числу заражений осталась неизменной: после Москвы идут Московская область (52 729), Санкт-Петербург (21 734), Нижегородская и Свердловская области (15 100 и 10 501 заражений соответственно), Ростовская область (8236), Красноярский край (7280), Дагестан (7015), Тульская область (5802) и Ханты-Мансийский автономный округ (5712).
Больше всего новых случаев за сутки, помимо Москвы, было обнаружено в Московской области (+646) и Ханты-Мансийском автономном округе (+259). В Свердловской области за сутки диагностировали COVID-19 у 254 человек, в Санкт-Петербурге ‒ у 228, в Нижегородской области ‒ у 219. Следом в списке идут Воронежская и Челябинская области (+203 и +166 соответственно), Иркутская область (+164) и Красноярский край (+151).
Коронавирус был обнаружен почти у 8,5 млн человек, более 454 000 из них погибли, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 2,1 млн случаев заражения приходится на США, следующими идут Бразилия (более 978 000) и Россия. Более 4,1 млн человек выздоровело после болезни.