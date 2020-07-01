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ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию

Явка превысила 60%
Юрий Литвиненко Анастасия Корня
Максим Стулов / Ведомости

За поправки в Конституцию проголосовали 73%, сообщает Центризбирком предварительные результаты голосования. Это первые предварительные результаты голосования. К настоящему времени обработано 0,77% от общего числа протоколов участковых комиссий, указано на табло информационного центра. Введены уже около 50% протоколов на Сахалине, 19% в Приморском крае и около 15% в Хабаровском крае, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

В Сахалинской области обработано 27,62% протоколов: по предварительным данным, за внесение поправок проголосовали 74,02%, против — 24,66%. В Якутии голос «да» отдали 65,46%, «нет» — 33,05% (обработано 13,66% протоколов).

В 14.00 мск (20.00 по местному времени) закрылись избирательные участки в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии. ЦИК в первый раз публикует предварительные результаты голосования до закрытия всех избирательных участков. «Элла Александровна (Памфилова, председатель ЦИК — «Ведомости») дала команду включить — вот, включаю», — сказал Булаев перед отображением предварительных результатов.

ЦИК в первый раз публикует предварительные результаты голосования до закрытия всех избирательных участков. «Элла Александровна (Памфилова, председатель ЦИК — «Ведомости») дала команду включить — вот, включаю», — сказал Булаев перед отображением предварительных результатов.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня, 1 июля — основной и завершающий день голосования. Ключевое положение поправок, вынесенных на голосование, позволит действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. В числе других поправок — расширение полномочий Федерального собрания, запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, а также закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных