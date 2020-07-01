ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам в КонституциюЯвка превысила 60%
За поправки в Конституцию проголосовали 73%, сообщает Центризбирком предварительные результаты голосования. Это первые предварительные результаты голосования. К настоящему времени обработано 0,77% от общего числа протоколов участковых комиссий, указано на табло информационного центра. Введены уже около 50% протоколов на Сахалине, 19% в Приморском крае и около 15% в Хабаровском крае, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
В Сахалинской области обработано 27,62% протоколов: по предварительным данным, за внесение поправок проголосовали 74,02%, против — 24,66%. В Якутии голос «да» отдали 65,46%, «нет» — 33,05% (обработано 13,66% протоколов).
В 14.00 мск (20.00 по местному времени) закрылись избирательные участки в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии. ЦИК в первый раз публикует предварительные результаты голосования до закрытия всех избирательных участков. «Элла Александровна (Памфилова, председатель ЦИК — «Ведомости») дала команду включить — вот, включаю», — сказал Булаев перед отображением предварительных результатов.
ЦИК в первый раз публикует предварительные результаты голосования до закрытия всех избирательных участков. «Элла Александровна (Памфилова, председатель ЦИК — «Ведомости») дала команду включить — вот, включаю», — сказал Булаев перед отображением предварительных результатов.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня, 1 июля — основной и завершающий день голосования. Ключевое положение поправок, вынесенных на голосование, позволит действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. В числе других поправок — расширение полномочий Федерального собрания, запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, а также закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины.