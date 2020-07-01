ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня, 1 июля — основной и завершающий день голосования. Ключевое положение поправок, вынесенных на голосование, позволит действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. В числе других поправок — расширение полномочий Федерального собрания, запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, а также закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины.