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В России за сутки выявили 4744 новых случая коронавируса

Умерли за сутки 65 пациентов, полностью выздоровели 2456 человек
Дарина Бухарова
Anton Vaganov / Reuters

В России за сутки выявлено 4744 заболевших новым коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 961 493. Умерли за день 65 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 448.

Вчера, 23 августа, оперштаб сообщил о 4852 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 625 случаев заражения коронавирусом. За сутки в столице выздоровели 863 пациента, скончались 10 человек. Всего в Москве выявлено 257 749 заболевших коронавирусом. На втором месте – Москвовская область (67 165), на третьем – Санкт-Петербург (35 373).

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+182), Подмосковье (+148), Ростовская область (+131), Свердловская область (+127) и Ставропольский край (+129).

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По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 23,4 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,7 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (более 3,1 млн). Всего в мире умерли более 808 928 больных COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных