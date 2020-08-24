В России за сутки выявили 4744 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 23,4 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,7 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (более 3,1 млн). Всего в мире умерли более 808 928 больных COVID-19.