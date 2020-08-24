В России за сутки выявили 4744 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 4744 новых случая коронавирусаУмерли за сутки 65 пациентов, полностью выздоровели 2456 человек
В России за сутки выявлено 4744 заболевших новым коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 961 493. Умерли за день 65 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 448.
Вчера, 23 августа, оперштаб сообщил о 4852 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 625 случаев заражения коронавирусом. За сутки в столице выздоровели 863 пациента, скончались 10 человек. Всего в Москве выявлено 257 749 заболевших коронавирусом. На втором месте – Москвовская область (67 165), на третьем – Санкт-Петербург (35 373).
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+182), Подмосковье (+148), Ростовская область (+131), Свердловская область (+127) и Ставропольский край (+129).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 23,4 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,7 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (более 3,1 млн). Всего в мире умерли более 808 928 больных COVID-19.