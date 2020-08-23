Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется», ‒ цитирует его «Интерфакс».