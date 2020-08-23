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Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается стабильной, однако проблема сохранится до массовой вакцинации, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется», ‒ цитирует его «Интерфакс».

По словам мэра, эти цифры свидетельствует о том, что обстановка останется проблемной до массовой вакцинации, из-за чего «надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие».

«Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно, это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа», ‒ добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных