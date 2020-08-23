Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается стабильной, однако проблема сохранится до массовой вакцинации, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется», ‒ цитирует его «Интерфакс».
По словам мэра, эти цифры свидетельствует о том, что обстановка останется проблемной до массовой вакцинации, из-за чего «надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие».
«Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно, это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа», ‒ добавил он.