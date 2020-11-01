В России за сутки выявили 18 665 новых случаев коронавирусаЭто рекорд за все время пандемии
В России за сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 636 781. Умерли за день 245 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 28 235.
Вчера, 31 октября, оперштаб сообщил о 18 140 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлен 5261 случай заражения коронавирусом, выздоровел 3341 пациент, скончались 52 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+896), Подмосковье (+545), Нижегородская (+394) и Архангельская (+365) области.
За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 225 673 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 46 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9,1 млн случаев, Индии (8,1 млн) и Бразилии (5,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России на фоне распространения коронавируса и роста нагрузки на медучреждения ощущается нехватка врачей.