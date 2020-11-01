В России за сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 46 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9,1 млн случаев, Индии (8,1 млн) и Бразилии (5,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.