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В России за сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса

Это рекорд за все время пандемии
Денис Куренев
Алексей Даничев / РИА Новости

В России за сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 636 781. Умерли за день 245 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 28 235.

Вчера, 31 октября, оперштаб сообщил о 18 140 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлен 5261 случай заражения коронавирусом, выздоровел 3341 пациент, скончались 52 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+896), Подмосковье (+545), Нижегородская (+394) и Архангельская (+365) области.

За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 225 673 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 46 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9,1 млн случаев, Индии (8,1 млн) и Бразилии (5,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России на фоне распространения коронавируса и роста нагрузки на медучреждения ощущается нехватка врачей.

Ранее по теме: В Подмосковье со 2 ноября вводят обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных