В Подмосковье со 2 ноября вводят обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет
Жители Подмосковья старше 65 лет будут обязаны соблюдать самоизоляцию со 2 по 15 ноября, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — говорится в документе.
Уточняется, что данная мера не будет применяться к сотрудникам, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия.
«Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших», — прокомментировал решение властей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Глава региона пояснил, что жители старше 65 лет по-прежнему могут ходить в магазины и аптеки, а также прогуливаться, власти не будут блокировать их социальные карты.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России могут быть введены дополнительные ограничения, если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом, передавали «РИА Новости».
27 октября Роспотребнадзор обязал людей носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, ли старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Также рекомендовано усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления людей, в частности, торговых площадей. Кроме того, власти регионов должны обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями в пропорции не менее 150 исследований на 100 000 населения (среднесуточно за семь дней).