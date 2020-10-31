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В Подмосковье со 2 ноября вводят обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

Ведомости

Жители Подмосковья старше 65 лет будут обязаны соблюдать самоизоляцию со 2 по 15 ноября, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — говорится в документе.

Уточняется, что данная мера не будет применяться к сотрудникам, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия.

«Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших», — прокомментировал решение властей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Глава региона пояснил, что жители старше 65 лет по-прежнему могут ходить в магазины и аптеки, а также прогуливаться, власти не будут блокировать их социальные карты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России могут быть введены дополнительные ограничения, если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом, передавали «РИА Новости».

27 октября Роспотребнадзор обязал людей носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, ли старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Также рекомендовано усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления людей, в частности, торговых площадей. Кроме того, власти регионов должны обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями в пропорции не менее 150 исследований на 100 000 населения (среднесуточно за семь дней).

Ранее по теме: Собянин продлил действующие в Москве ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных