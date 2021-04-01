Внесение журналиста в список СМИ-иноагентов подтверждено в суде

Внесение журналиста в список СМИ-иноагентов подтверждено в судеЭто первое решение в отношении такого лица
Замоскворецкий суд Москвы 31 марта признал законным решение о включении карельского журналиста Сергея Маркелова в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Маркелов, корреспондент издания «7×7», сотрудничал с изданием «Север.Реалии», ранее внесенным в реестр СМИ-иноагентов. Маркелов попал в этот список 29 декабря вместе с главным редактором издания «Псковская губерния» Денисом Камалягиным, псковской журналисткой «Север.Реалии» Людмилой Савицкой и правозащитником Львом Пономаревым. Каждый из них обжалует включение в этот список.
Минюст не направил Маркелову копию решения о включении в реестр и уведомление, о включении в список он узнал из СМИ.
«Накануне представитель Минюста предоставил суду возражения, согласно которым в деле о признании Маркелова СМИ-иноагентом фигурируют два неназванных госоргана: от первого якобы поступила информация о получении журналистом денег из иностранных источников, а от второго – что Маркелов «журналист, блогер, фотограф, оператор, корреспондент сетевого издания «7×7», – поясняет в своем Telegram-канале руководитель международной «Агоры» Павел Чиков.
Он предположил, что сведения о сотрудничестве Маркелова с «Радио Свобода» в Минюст были отправлены ФСБ и Росфинмониторингом. В административном исковом заявлении Маркелов и его адвокат указали, что решение «является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны».