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Внесение журналиста в список СМИ-иноагентов подтверждено в суде

Это первое решение в отношении такого лица
Константин Гликин
Законодательство, позволяющее признавать граждан СМИ–иностранными агентами, появилось в 2019 г. /Сергей Карпов / ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы 31 марта признал законным решение о включении карельского журналиста Сергея Маркелова в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Маркелов, корреспондент издания «7×7», сотрудничал с изданием «Север.Реалии», ранее внесенным в реестр СМИ-иноагентов. Маркелов попал в этот список 29 декабря вместе с главным редактором издания «Псковская губерния» Денисом Камалягиным, псковской журналисткой «Север.Реалии» Людмилой Савицкой и правозащитником Львом Пономаревым. Каждый из них обжалует включение в этот список.

Минюст не направил Маркелову копию решения о включении в реестр и уведомление, о включении в список он узнал из СМИ.

«Накануне представитель Минюста предоставил суду возражения, согласно которым в деле о признании Маркелова СМИ-иноагентом фигурируют два неназванных госоргана: от первого якобы поступила информация о получении журналистом денег из иностранных источников, а от второго – что Маркелов «журналист, блогер, фотограф, оператор, корреспондент сетевого издания «7×7», – поясняет в своем Telegram-канале руководитель международной «Агоры» Павел Чиков.

Он предположил, что сведения о сотрудничестве Маркелова с «Радио Свобода» в Минюст были отправлены ФСБ и Росфинмониторингом. В административном исковом заявлении Маркелов и его адвокат указали, что решение «является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных