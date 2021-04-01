Внесение журналиста в список СМИ-иноагентов подтверждено в суде

Он предположил, что сведения о сотрудничестве Маркелова с «Радио Свобода» в Минюст были отправлены ФСБ и Росфинмониторингом. В административном исковом заявлении Маркелов и его адвокат указали, что решение «является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны».