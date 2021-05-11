Прокуратура нашла нарушения в возложении цветов венгерским военнопленным в Орске

С 2014 г., когда в УК была введена статья 354.1, по ней осудили всего 19 человек. Часть 3 статьи 354.1 УК сейчас предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. А с апреля 2021 г. наказание по ней можно понести также за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Расширить статью и ужесточить наказание (прежде лишения свободы эта норма УК не предусматривала) единороссы предложили в феврале 2021 г. во время суда над политиком Алексеем Навальным, обвиненным в клевете на ветерана Игната Артеменко (он был одним из участников ролика RT, указывавшего на необходимость поправок к Конституции в 2020 г.). «Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества», – подчеркивала при внесении поправок в 2021 г. вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая.