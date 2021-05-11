Прокуратура нашла нарушения в возложении цветов венгерским военнопленным в Орске

Прокуратура нашла нарушения в возложении цветов венгерским военнопленным в ОрскеОтделению «Молодой гвардии «Единой России» вынесено предупреждение
Прокуратура Оренбургской области обнаружила нарушение законодательства в акции «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) под названием «Защити память героев», которую движение провело в областной столице 23 февраля 2021 г.
Активисты возложили цветы на могилы венгерских военнопленных в Орске. В рамках проверки, проведенной в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности», сотрудники надзорного ведомства опросили руководителя орского отделения МГЕР Марину Абрамову, активистов движения, в результате «факт возложения цветов к братской могиле венгерских военнопленных получил подтверждение».
Об этом говорится в письме прокурора Оренбургской области Руслана Медведева, направленном 15 апреля в ответ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина (копия есть у «Ведомостей»). Абрамовой прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона, указано в письме. Ей разъяснено, что в случае повторных нарушений законодательства в этой сфере она будет привлечена к уголовной ответственности по части 3 статьи 354.1 УК (публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России), сообщил прокурор.
С 2014 г., когда в УК была введена статья 354.1, по ней осудили всего 19 человек. Часть 3 статьи 354.1 УК сейчас предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. А с апреля 2021 г. наказание по ней можно понести также за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Расширить статью и ужесточить наказание (прежде лишения свободы эта норма УК не предусматривала) единороссы предложили в феврале 2021 г. во время суда над политиком Алексеем Навальным, обвиненным в клевете на ветерана Игната Артеменко (он был одним из участников ролика RT, указывавшего на необходимость поправок к Конституции в 2020 г.). «Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества», – подчеркивала при внесении поправок в 2021 г. вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая.
На акцию памяти МГЕР 23 февраля первым обратил внимание портал «Урал 56.ру», который привел слова руководителя оренбургского регионального отделения МГЕР Михаила Кузнецова о том, что активисты движения «были искренне уверены», что венгерские солдаты воевали на стороне СССР, а не Германии. На своей странице во «В контакте» Кузнецов позже заявил, что комментариев не давал, а адреса для возложения цветов были переданы Российским союзом молодежи и Молодежной палатой Орска. В письме прокурора указывается, что по итогам проверки мэру Орска внесено представление о необходимости скорректировать список памятных мест. Директор центра «Сова» (внесен в реестр иноагентов) Александр Верховский считает, что посещение могил военных союзников Германии не нужно квалифицировать как экстремизм, ведь «возлагающие цветы могут быть и родственниками погибших».