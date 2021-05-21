Поправки, расширяющие дистанционное правосудие, одобрены профильным комитетом Думы

Поправки содержат новые положения для ведения процесса в онлайн-режиме и корректируют Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Поправки, однако, не будут работать для процессов по уголовным и административным правонарушениям. Суть поправок – в возможности дистанционного участия в процессе для каждого участника при наличии технических возможностей суда. Новые нормы также позволяют подавать документы онлайн через портал «Госуслуги» и через систему межведомственного документооборота.