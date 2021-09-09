Департамент труда Москвы составит рейтинг социальных предпринимателей

Департамент труда Москвы составит рейтинг социальных предпринимателейЧтобы попасть в столичный реестр поставщиков социальных услуг, придется сдать экзамен
Столичный департамент труда и социальной защиты населения в 2022 г. сформирует рейтинг социальных предпринимателей, а также введет для них профессиональный экзамен. Об этом заявил заместитель руководителя департамента Павел Келлер, выступая в Москве на «Форуме социальных инноваций регионов».
Этот рейтинг будет работать по аналогии с принципом звездности для гостиниц, пояснил Келлер. В зависимости от его уровня будет приниматься решение о допуске социальных предпринимателей к той или иной работе. По похожему принципу, пояснил он, работают агрегаторы такси: например, при рейтинге 4.8 и ниже отдельным водителям не поступают заказы класса «комфорт» и «комфорт плюс».
Еще одно нововведение следующего года – профессиональный экзамен, который будет оценивать теоретические знания сотрудников сферы социального предпринимательства, сказал Келлер. В реестр поставщиков социальных услуг попадут только те, кто сдаст этот экзамен, подчеркнул он.
Необходимо задуматься о создании в России специального института развития социального предпринимательства в составе одного из министерств или федерального агентства, заявил на «Форуме социальных инноваций регионов» председатель совета директоров и акционер «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Иван Еремин.
Что такое социальное предпринимательство
Социальные предприниматели выполняют такие услуги, как помощь инвалидам, пожилым людям. Они работают с сиротами, оказывают психологическую помощь и т.д. Закон, который ввел понятие социального предпринимательства, был принят в 2019 г. Годом позже начал формироваться реестр социальных предпринимателей. Для соцпредпринимателей доступны микрозаймы по льготной ставке.
Еще одним институтом, который мог бы взять на себя роль лоббиста и саморегулятора на этом рынке Еремин назвал Национальную палату социального предпринимательства. Также он предложил создать специальную площадку – атлас социальных бизнес-проектов, который позволили бы систематизировать социальные проекты по направлениям и регионам.
Также важным является продвижение статуса социального предпринимателя как партнера государства в реализации аутсорсинговых услуг, сказал Еремин. Он отметил, что в США социальное предпринимательство в основном развивается в крупных городах, по этому же пути идет и Россия. А в Европе наоборот: социальное предпринимательство активно развивается в малых городах, рассказал он.
Сейчас реестр социальных предпринимателей России насчитывает 5 700 человек, что вдвое больше показателя предыдущего года, сказала «Ведомостям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. По ее словам, в стране сейчас формируется сообщество социальных предпринимателей, которое внутри себя формулирует определенные запросы, – работать с таким сообществом эффективно и комфортно.
По данным директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлии Жигулиной, лидером по числу социальных предпринимателей является Московская область (523 человека). На втором месте находится Нижегородская область (307), на третьем – Башкортостан (303). Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (257) и Москва (236).
Успешные бизнес-проекты в сфере социального предпринимательства запускают собственные франчайзинговые программы, где уже полностью рассчитана финансовая модель предприятия.
По словам гендиректора компании «Франчайзинг интеллект» Юлии Богушевской, сегодня в России работает уже около ста социальных франшиз. Она пояснила «Ведомостям», что такие франшизы затрагивают порядка 30 видов деятельности: уход за пожилыми, детское образование и досуг, социализация инвалидов, мигрантов и т.д. Одно из самых успешных направлений – управление пансионатами по уходу за пожилыми людьми, сказала Богушевская.