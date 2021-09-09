Департамент труда Москвы составит рейтинг социальных предпринимателей

Этот рейтинг будет работать по аналогии с принципом звездности для гостиниц, пояснил Келлер. В зависимости от его уровня будет приниматься решение о допуске социальных предпринимателей к той или иной работе. По похожему принципу, пояснил он, работают агрегаторы такси: например, при рейтинге 4.8 и ниже отдельным водителям не поступают заказы класса «комфорт» и «комфорт плюс».