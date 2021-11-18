Газета
Общество

К 17% пациентов скорая приезжает менее чем за 15 минут

Респонденты оценили систему здравоохранения
Анна Киселева
Во время пандемии пациенты стали больше обращать внимание на скорость предоставления медпомощи / Евгений Разумный / Ведомости

Отношение к качеству медпомощи, которая оказывается по ОМС, неоднозначное, говорится в результатах исследования «Актуальные проблемы российского здравоохранения в 2021 г.», которое провели в октябре Всероссийский союз пациентов (ВСП) и центр «Социальная механика». 2,3% респондентов полностью устроило качество ОМС, 7,2% оно скорее устраивает, 36,4% говорят, что в российской системе бесплатного здравоохранения есть как положительные, так и отрицательные стороны. Онлайн-анкетирование в рамках опроса прошли 1452 пациента из 76 регионов России.

У ВСП специфическая выборка респондентов, ведь все они – пациенты, люди с «особыми потребностями» в системе здравоохранения, отмечает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Наибольшая доля респондентов (17,7%) среди пациентов с болезнями эндокринной системы, включая сахарный диабет, с болезнями нервной системы и неврологическими заболеваниями (11%), орфанными заболеваниями (8,7%), болезнями крови (6,3%), сердца (5,5%) и онкологией (5,3%).

Как отмечает Попович, обстоятельства пандемии просто обострили и до этого существовавшие проблемы, в частности в первичном звене здравоохранения. Нарекания со стороны респондентов связаны с невыстроенной «маршрутизацией» – получением качественной медпомощи с минимальными временными и финансовыми затратами (51,7%). Эта сложность связана с ситуацией, сложившейся в системе здравоохранения из-за коронавируса, считает Попович.

56,3% опрошенных


ВСП и центром «Социальная механика» столкнулись с проблемой ожидания скорой более 20 минут. По данным июльского опроса ФОМ, среди граждан, которые вызывали скорую в течение последнего года, 29% ждали ее от 15 до 30 минут, 15% – от 30 минут до часа, 8% – от часа до трех часов, 6% – более трех часов. К 4% скорая вообще не приехала. К 17% опрошенных скорая приехала менее чем за 15 минут. В исследовании ФОМ уточняется, что 6% респондентов, отвечавших на этот вопрос, вызывали скорую помощь из-за коронавируса или подозрений на него 

О проблемах в стационарах говорит 38,5% респондентов. В этом нет ничего удивительного, отмечает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова: «Сейчас треть от всех существующих коек – а их около 1 млн – заняты больными с коронавирусом, другим пациентам их просто не хватает». О том, что 30% коек заняты больными ковидом, говорила 12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Улумбековой, на этом фоне «пропускная способность» системы здравоохранения сократилась, а врачи испытывают стресс и сложности в связи с выгоранием. При этом, как следует из данных ВСП, выросла доля пациентов, которые обращаются к платным медуслугам: до пандемии таких было 40%, а сейчас 86%. Нагрузка на государственную медицину выросла, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: прежде многие сталкивались с ситуацией, когда можно не сразу записаться в поликлинику, но таких ситуаций стало больше.

Две трети респондентов (62%) во время пандемии стали пользоваться интернетом для покупки лекарств и медизделий, отмечается в результатах опроса. Отрасль необходимо развивать именно в направлении цифровизации, считает Попович.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных