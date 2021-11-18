К 17% пациентов скорая приезжает менее чем за 15 минут

56,3% опрошенных



ВСП и центром «Социальная механика» столкнулись с проблемой ожидания скорой более 20 минут. По данным июльского опроса ФОМ, среди граждан, которые вызывали скорую в течение последнего года, 29% ждали ее от 15 до 30 минут, 15% – от 30 минут до часа, 8% – от часа до трех часов, 6% – более трех часов. К 4% скорая вообще не приехала. К 17% опрошенных скорая приехала менее чем за 15 минут. В исследовании ФОМ уточняется, что 6% респондентов, отвечавших на этот вопрос, вызывали скорую помощь из-за коронавируса или подозрений на него