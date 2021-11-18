К 17% пациентов скорая приезжает менее чем за 15 минут

К 17% пациентов скорая приезжает менее чем за 15 минутРеспонденты оценили систему здравоохранения
Отношение к качеству медпомощи, которая оказывается по ОМС, неоднозначное, говорится в результатах исследования «Актуальные проблемы российского здравоохранения в 2021 г.», которое провели в октябре Всероссийский союз пациентов (ВСП) и центр «Социальная механика». 2,3% респондентов полностью устроило качество ОМС, 7,2% оно скорее устраивает, 36,4% говорят, что в российской системе бесплатного здравоохранения есть как положительные, так и отрицательные стороны. Онлайн-анкетирование в рамках опроса прошли 1452 пациента из 76 регионов России.
У ВСП специфическая выборка респондентов, ведь все они – пациенты, люди с «особыми потребностями» в системе здравоохранения, отмечает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Наибольшая доля респондентов (17,7%) среди пациентов с болезнями эндокринной системы, включая сахарный диабет, с болезнями нервной системы и неврологическими заболеваниями (11%), орфанными заболеваниями (8,7%), болезнями крови (6,3%), сердца (5,5%) и онкологией (5,3%).
Как отмечает Попович, обстоятельства пандемии просто обострили и до этого существовавшие проблемы, в частности в первичном звене здравоохранения. Нарекания со стороны респондентов связаны с невыстроенной «маршрутизацией» – получением качественной медпомощи с минимальными временными и финансовыми затратами (51,7%). Эта сложность связана с ситуацией, сложившейся в системе здравоохранения из-за коронавируса, считает Попович.
56,3% опрошенных
ВСП и центром «Социальная механика» столкнулись с проблемой ожидания скорой более 20 минут. По данным июльского опроса ФОМ, среди граждан, которые вызывали скорую в течение последнего года, 29% ждали ее от 15 до 30 минут, 15% – от 30 минут до часа, 8% – от часа до трех часов, 6% – более трех часов. К 4% скорая вообще не приехала. К 17% опрошенных скорая приехала менее чем за 15 минут. В исследовании ФОМ уточняется, что 6% респондентов, отвечавших на этот вопрос, вызывали скорую помощь из-за коронавируса или подозрений на него
О проблемах в стационарах говорит 38,5% респондентов. В этом нет ничего удивительного, отмечает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова: «Сейчас треть от всех существующих коек – а их около 1 млн – заняты больными с коронавирусом, другим пациентам их просто не хватает». О том, что 30% коек заняты больными ковидом, говорила 12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам Улумбековой, на этом фоне «пропускная способность» системы здравоохранения сократилась, а врачи испытывают стресс и сложности в связи с выгоранием. При этом, как следует из данных ВСП, выросла доля пациентов, которые обращаются к платным медуслугам: до пандемии таких было 40%, а сейчас 86%. Нагрузка на государственную медицину выросла, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: прежде многие сталкивались с ситуацией, когда можно не сразу записаться в поликлинику, но таких ситуаций стало больше.
Две трети респондентов (62%) во время пандемии стали пользоваться интернетом для покупки лекарств и медизделий, отмечается в результатах опроса. Отрасль необходимо развивать именно в направлении цифровизации, считает Попович.