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Почему Джером Пауэлл остается во главе Федеральной резервной системы

Ставленнику Трампа предстоит обуздать инфляцию
Софья Корепанова
Win McNamee / Getty Images via AFP

Первый срок Джерома Пауэлла во главе Федеральной резервной системы (ФРС) выдался одним из самых бурных в истории этой организации. Второй срок Пауэлла не обязательно будет намного легче. В итоге он может сменить приоритеты денежно-кредитной политики, считает Financial Times. Для Пуэлла это будет не впервой – ему уже доводилось переобуваться на лету, напоминает The Wall Street Journal (WSJ).

Лиса и еж

68-летний Пауэлл в отличие от трех своих предшественников не может похвастаться экономическим образованием. Он пошел по стопам отца-юриста, но после нескольких лет практики решил сменить амплуа и сделать карьеру в финансовой сфере. Работая то в частных компаниях, то на госслужбе, он в конце концов в 2012 г. вошел в совет управляющих ФРС.

Пауэлл как-то сказал, что он лис, а не еж. Это отсылка к эссе 1953 г. философа Исайи Берлина. В нем писатели классифицируются как ежи, которые придерживаются одной определяющей идеи, и лисы, которые рассматривают разные концепции в зависимости от постоянно меняющейся информации, объясняет WSJ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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