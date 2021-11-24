Почему Джером Пауэлл остается во главе Федеральной резервной системы

68-летний Пауэлл в отличие от трех своих предшественников не может похвастаться экономическим образованием. Он пошел по стопам отца-юриста, но после нескольких лет практики решил сменить амплуа и сделать карьеру в финансовой сфере. Работая то в частных компаниях, то на госслужбе, он в конце концов в 2012 г. вошел в совет управляющих ФРС.