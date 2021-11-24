Почему Джером Пауэлл остается во главе Федеральной резервной системы

Почему Джером Пауэлл остается во главе Федеральной резервной системыСтавленнику Трампа предстоит обуздать инфляцию
Первый срок Джерома Пауэлла во главе Федеральной резервной системы (ФРС) выдался одним из самых бурных в истории этой организации. Второй срок Пауэлла не обязательно будет намного легче. В итоге он может сменить приоритеты денежно-кредитной политики, считает Financial Times. Для Пуэлла это будет не впервой – ему уже доводилось переобуваться на лету, напоминает The Wall Street Journal (WSJ).
Лиса и еж
68-летний Пауэлл в отличие от трех своих предшественников не может похвастаться экономическим образованием. Он пошел по стопам отца-юриста, но после нескольких лет практики решил сменить амплуа и сделать карьеру в финансовой сфере. Работая то в частных компаниях, то на госслужбе, он в конце концов в 2012 г. вошел в совет управляющих ФРС.
Пауэлл как-то сказал, что он лис, а не еж. Это отсылка к эссе 1953 г. философа Исайи Берлина. В нем писатели классифицируются как ежи, которые придерживаются одной определяющей идеи, и лисы, которые рассматривают разные концепции в зависимости от постоянно меняющейся информации, объясняет WSJ.