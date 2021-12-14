Таблетка против коронавируса от Pfizer эффективна и для людей из группы риска

Американский регулятор Food and Drugs Administration (FDA), по мнению Волчкова, одобрит препарат, скорее всего, не раньше чем через три месяца, а еще более вероятно – через полгода, так как требуется третья фаза испытаний уже с десятками тысяч испытуемых (до 30 000–40 000 человек в отличие от чуть больше 2000 сейчас), так что препарат стоит ждать не раньше лета. Однако коренное влияние на пандемию он вряд ли окажет, предполагает Волчков. По факту это доработанный старый препарат Pfizer против риновирусов. Кроме того, принцип действия РНК-препаратов, к которым он относится, априори обрекает его на короткую жизнь: эффективность против разновидностей коронавируса, которые быстро обходят ингибирующий эффект, имеет срок до полугода. Препарат вряд ли повлияет на заполненность медучреждений больными, полагает эксперт.