«Мир-19»: что уже известно про новое лекарство от ковида

Он прошел две фазы клинических испытаний. Первая показала безопасность и хорошую переносимость препарата у здоровых добровольцев, говорится в сообщении ФМБА. Во время второй была доказана эффективность «Мира-19» в сравнении со стандартной терапией в «красных зонах», в том числе в клинических центрах ФМБА в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти.