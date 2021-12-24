Во время пандемии 38% россиян стали интересоваться медициной

Среди научных сфер, которыми интересуются люди, первое место занимают медицина и биология. Интерес к ним за год практически не изменился: о нем говорят по 38% респондентов. «Медицина и биология занимают первые места среди популярных наук в силу того, что мир два года находится в условиях пандемии, – отмечает профессор кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Николай Скворцов. – Мы без конца слышим о проблемах здравоохранения, без конца об этом думаем и боимся того, что связано с медициной». По его мнению, если пандемия все-таки закончится, этот интерес может ослабнуть: «Все встанет на свои места».