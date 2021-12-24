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Общество

Во время пандемии 38% россиян стали интересоваться медициной

Кроме того, респондентов интересуют космос и психология
Анна Нараева
Среди научных сфер, которыми интересуются люди, первое место занимают медицина и биология / Максим Стулов / Ведомости

Интерес к науке в России достиг пикового значения с 2018 г. По итогам 2021 г. 64% опрошенных в целом по России заявили, что интересуются современными достижениями науки, рост этого показателя по сравнению с прошлым годом составил 7%. В крупных и средних городах этот показатель выше – порядка 68%, в малых городах и селах – 58%. В Москве доля интересующихся научной деятельностью в декабре 2021 г. достигла 82% против 61% годом ранее.

Опрос проводился телеканалом «Наука» совместно с Институтом современных медиа методом телефонного опроса среди 1606 жителей России старше 18 лет в период с 10 по 20 декабря 2021 г.

Среди научных сфер, которыми интересуются люди, первое место занимают медицина и биология. Интерес к ним за год практически не изменился: о нем говорят по 38% респондентов. «Медицина и биология занимают первые места среди популярных наук в силу того, что мир два года находится в условиях пандемии, – отмечает профессор кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Николай Скворцов. – Мы без конца слышим о проблемах здравоохранения, без конца об этом думаем и боимся того, что связано с медициной». По его мнению, если пандемия все-таки закончится, этот интерес может ослабнуть: «Все встанет на свои места».

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«Например, когда [люди] полетели в космос, все стали интересоваться космосом», – говорит Скворцов. Это до сих пор одна из самых популярных научных сфер у российских респондентов. По 27% опрошенных проявляют интерес к космосу и психологии, за год с 16 до 26% увеличился интерес к нанотехнологиям. Меньше всего, судя по результатам этого опроса, россияне интересуются экономикой (13%), а также точными науками, математикой, физикой, химией (14,5%).

Существует и гендерная разница между теми, кто хоть сколько-нибудь увлекается научными исследованиями. Авторы опроса отмечают, что мужчины чаще всего интересуются автомобиле- и машиностроением, сферой IT и космосом, женщины – медициной и психологией. Профессию ученого считают престижной 57% женщин и 46% мужчин. С 52% в 2020 г. до 60% в 2021 г. выросло число тех, кто хочет, чтобы их дети работали в научной сфере.

«Наука после периода фактически полного разрушения переживает ренессанс, и это прямо влияет на желание родителей видеть своих детей учеными, а также сказывается на доверии граждан к науке как к отрасли», – говорит директор Института прикладных политических исследований ВШЭ Валерия Касамара. Она также считает, что образовавшийся «фронт борьбы с коронавирусной инфекцией требовал решений и ответов именно от науки»: «Этим и объясняется приоритет медицины и биологии среди научных предпочтений россиян».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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