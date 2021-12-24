Владимир Путин попросил проводить вакцинацию без перегибов

Владимир Путин попросил проводить вакцинацию без перегибовВозможное введение штрафов или уголовной ответственности для тех, кто отказывается прививаться, президент не поддержал
17-я пресс-конференция президента Владимира Путина началась с вопроса о том, как затронула «война с коронавирусом» экономику России и нужно ли ожидать полную вакцинацию населения. По словам Путина, коллективный иммунитет в России составляет 59,4%, но это «низкий уровень».
Президент рассчитывает на достижение популяционного иммунитета в 80% в конце I квартала – во II квартале 2022 г. Он также подчеркнул, что некоторые политики борются с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг: их имена он называть не стал, но намекнул, что имеет в виду КПРФ: «Я уже говорил об этом: в советское время никто не спрашивал. Шлёп-шлёп-шлёп – всё, пошли. Те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации».
При этом возможное введение штрафов или уголовной ответственности для тех, кто отказывается от вакцинации, президент не поддержал: «Как только начнешь давить, так – у нас же народ изобретательный – сразу появятся способы обойти это стремление надавить и будут найдены эти способы». Поэтому, по его словам, нужно «терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер». По его словам, после вакцинации могут заболеть коронавирусом 3–4%, а повторно заболевает только 1% из переболевших. Эти цифры нужно просто доводить до людей, сказал Путин.
Вопрос об «ограничительных мерах» прозвучал один. Журналистка «РИА Новости» спросила о балансе «между ограничительными, антиковидными мерами и необходимостью сохранить экономику». Страдает в основном малый бизнес, согласился Путин, хотя «есть определенные негативы и в работе крупных предприятий». Про законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах, а также на транспорте (12 ноября в Госдуму их внесло правительство) журналисты не спрашивали.
«Народ уже успокоили некоторое время назад, когда сняли с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте, а инициативу про QR-коды в общественных местах пообещали смягчить. Хотя тема вернется в повестку, когда будет второе чтение», – говорит собеседник, близкий к администрации президента. Оно состоится не ранее 18–19 января 2022 г.
Основной акцент в своих словах о вакцинации президент сделал на уважении к людям, к их позиции, на том, что не нужны перегибы и что нужно по этой теме слышать людей, говорит руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Михаил Мамонов: «Это то, что люди и хотят услышать, для них это ключевой запрос – чтобы их услышали по этой теме и учли мнения». С одной стороны, президент поставил задачу достижения коллективного иммунитета, а с другой стороны, сказал, что эту цель надо достигать убеждением и грамотной аргументацией, отметил он.
Ранее президент уже несколько раз высказывался по поводу законопроектов о QR-кодах, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Например, QR-коды на транспорте, как говорил Путин, могут создать неудобства людям перед Новым годом и инициатива требует проработки, как и законопроект о QR-кодах в общественных местах. «То, какие вопросы задают журналисты на подобных мероприятиях, отражает интересы аудитории этих СМИ, – говорит Костин. – А вся нынешняя повестка – это пандемия, экономическая ситуация и международная обстановка».
Задача президента была успокоить людей и замотивировать их вакцинироваться, для этого он сказал все нужные слова, в том числе выразив сожаление, что в России небольшая доля вакцинированных, говорит президент Центра политтехнологий Борис Макаренко. У президента нет возможности уйти от темы пандемии, она остается главной в повестке, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Журналистов из регионов в основном интересовало выделение денег на те или иные проекты, например на создание инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей, программа переселения из аварийного жилья, высокие цены на жилье на Дальнем Востоке, мусорная реформа и другие вопросы. Вопросов о внутренней политике, в отличие от внешней, почти не прозвучало. Один из журналистов спросил про СМИ – иностранных агентов и арест Алексея Навального, другой – про то, что думает Путин о пытках в системе ФСИН.
«Главная эмоция пресс-конференции – это спокойствие, уверенность в собственных силах и оптимизм», – считает Костин. А внутренняя политика – это не только выборы, это управление государством, вопросы и про доходы людей, и про правительство, и про развитие регионов и т. д. Выборы в Госдуму быстро выпали из повестки и не были для избирателя настолько насыщенным событием, чтобы к нему возвращаться, согласен Виноградов.