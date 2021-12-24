Владимир Путин попросил проводить вакцинацию без перегибов

Президент рассчитывает на достижение популяционного иммунитета в 80% в конце I квартала – во II квартале 2022 г. Он также подчеркнул, что некоторые политики борются с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг: их имена он называть не стал, но намекнул, что имеет в виду КПРФ: «Я уже говорил об этом: в советское время никто не спрашивал. Шлёп-шлёп-шлёп – всё, пошли. Те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации».