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Новый космический телескоп «Джеймс Уэбб» приблизит открытие инопланетной жизни

Он стоил как три годовых бюджета «Роскосмоса»
Илья Лакстыгал
Изначально «Джеймс Уэбб» оценивался примерно в $3 млрд, однако теперь стал дороже более чем в 3 раза / Jody Amiet / AFP

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (работающий как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне) 25 декабря был успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Arianе 5, стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане. Аппарат разрабатывался с 1996 г. и планировался к запуску еще в 2010 г. Предполагаемый срок работы «Джеймса Уэбба» – от пяти до 10 лет.

Аппарат, обладающий огромным даже по меркам земных телескопов зеркалом диаметром 6,5 м (для сравнения: самый большой советский телескоп БТА, бывший самым большим в мире до 1993 г., имеет диаметр зеркала 6 м), сейчас направляется в точку Лагранжа L2. Это на расстоянии 1,5 млн км за орбитой Земли в системе Солнце – Земля, где космический аппарат способен долгое время сохранять относительную неподвижность относительно двух этих массивных тел. На свою рабочую орбиту телескоп прибудет через шесть месяцев. Точка Лагранжа L2 считается оптимальным местом для размещения космических телескопов, так как им необходима минимальная коррекция положения. Ранее там находились аппараты ЕКА «Планк» и «Гершель». В этой же точке работает российско-германский рентгеновский телескоп «Спектр-РГ», запущенный в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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