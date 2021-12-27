Новый космический телескоп «Джеймс Уэбб» приблизит открытие инопланетной жизни

Аппарат, обладающий огромным даже по меркам земных телескопов зеркалом диаметром 6,5 м (для сравнения: самый большой советский телескоп БТА, бывший самым большим в мире до 1993 г., имеет диаметр зеркала 6 м), сейчас направляется в точку Лагранжа L2. Это на расстоянии 1,5 млн км за орбитой Земли в системе Солнце – Земля, где космический аппарат способен долгое время сохранять относительную неподвижность относительно двух этих массивных тел. На свою рабочую орбиту телескоп прибудет через шесть месяцев. Точка Лагранжа L2 считается оптимальным местом для размещения космических телескопов, так как им необходима минимальная коррекция положения. Ранее там находились аппараты ЕКА «Планк» и «Гершель». В этой же точке работает российско-германский рентгеновский телескоп «Спектр-РГ», запущенный в 2019 г.