В материалах признанного иноагентом «ОВД инфо» нашли оправдание экстремизма

«ОВД Инфо» блокируют за экстремистский контент, а не за то, что они иностранные агенты, отмечает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «На этом основании блокировка возможна. Хотя пока не опубликовано решение суда, непонятно, что именно было признано экстремистским контентом». Важно, что представителей медиапроекта не вызвали в суд, говорит Чиков, ведь у них есть право участвовать в судебном заседании. Впервые, отмечет эксперт, Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты в соцсетях.