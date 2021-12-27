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Общество

В материалах признанного иноагентом «ОВД инфо» нашли оправдание экстремизма

За это Роскомнадзор впервые требует удалить все аккаунты медиапроекта в соцсетях
Елена Мухаметшина
Роскомнадзор заблокировал сайт признанного незарегистрированным общественным объединением-иноагентом «ОВД Инфо» за оправдание экстремизма, а также направил администрациям социальных сетей требования удалить аккаунты медиапроекта / Максим Стулов / Ведомости

25 декабря Роскомнадзор по решению Луховицкого райсуда Московской области заблокировал за экстремизм сайт медиапроекта «ОВД Инфо», который в сентябре Минюст признал незарегистрированным общественным объединением-иноагентом. Кроме того, впервые, как говорят опрошенные «Ведомостям» юристы, Роскомнадзор направил администрациям социальных сетей требования удалить аккаунты медиапроекта.

«Ведомости» направили запросы в администрации соцсетей Facebook, YouTube, Telegram, а также в надзорное ведомство. Сейчас аккаунты «ОВД Инфо» в этих соцсетях функционируют, организаторы медиаплатформы разместили там заявление с протестом против решения суда и Роскомнадзора.

По данным ТАСС, запрещенной признана информация, «направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей». Пресс-служба Роскомнадзора уточнила ТАСС, что, с «учетом изложенного, деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории России».

Создатель «ОВД Инфо» Григорий Охотин утверждает, что 14 декабря представителей медиапроекта приглашали в Луховицкую прокуратуру «на разговор», но о суде не предупредили. Что именно в итоге было признано экстремистским контентом медиапортала, Охотин не знает, полагая, что любой материал о судебном процессе про экстремизм может посчитаться его оправданием.

«ОВД Инфо» блокируют за экстремистский контент, а не за то, что они иностранные агенты, отмечает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «На этом основании блокировка возможна. Хотя пока не опубликовано решение суда, непонятно, что именно было признано экстремистским контентом». Важно, что представителей медиапроекта не вызвали в суд, говорит Чиков, ведь у них есть право участвовать в судебном заседании. Впервые, отмечет эксперт, Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты в соцсетях.

С начала 2021 г. интернет-платформы обязаны по запросу российских властей удалять противоправную информацию и блокировать ее для российского пользователя, напоминает член президентского совета по правам человека Александр Верховский: «Госдума уже приняла закон, в котором внесудебная блокировка возможна и в отношении оправдания экстремизма». Огромные штрафы для соцсетей – это следствие этого законодательства. Нетипичным он называет требование к соцсетям удалить страницы проекта, обычно удалению подлежат конкретные материалы, говорит Верховский. Но до анализа решения Луховицкого суда это гипотетические рассуждения, считает он.

Проект «ОВД Инфо» был основан на фоне акций протеста в декабре 2011 г., оказывает юридическую помощь, а также дает справочную информацию по количеству задержанных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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