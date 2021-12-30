Заболеваемость COVID-19 бьет рекорды в США и Франции

Заболеваемость COVID-19 бьет рекорды в США и ФранцииНо правительства уже не могут вводить жесткие меры
Количество заболевших COVID-19 в США за 28 декабря составило более 265 000 человек, сообщил Институт Джонса Хопкинса, что составляет исторический рекорд за пандемию: прежний в размере 252 000 заболевших был поставлен 11 января 2021 г. При этом с 18 по 25 декабря в США количество заразившихся новым штаммом «омикрон» составило 58,6% от общего числа случаев.
Исторический рекорд по количеству заболевших поставлен 28 декабря и во Франции: по сообщению минздрава, число заболевших достигло 208 000. Данных о том, сколько из них заражено «омикроном», не представлено. В этой связи, по сообщению Euronews, правительство введет ограничения на количество людей, которые смогут присутствовать на мероприятиях, – максимум 2000 в закрытом помещении и 5000 на открытом воздухе. Публичные новогодние мероприятия, в том числе фейерверки, отменяются, еще на три недели продлевается уже действующий запрет на посещение ночных клубов. Где возможно, работников будут переводить на дистанционный режим минимум три дня в неделю, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Французское правительство в борьбе с «омикроном», вводя ограничения, попытается найти золотую середину между эффективностью ограничительных мер и их умеренностью, так как французы очевидно устали еще от прошлого карантина и даже от действующих мер, пояснил завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, жесткие ограничения не в интересах президента Эмманюэля Макрона в канун весенних выборов главы государства. Введя жесткий карантин из-за «омикрона», он рискует получить недовольство граждан. Вместо этого, считает Тимофеев, Макрону и подконтрольному ему правительству надо скорее ввести такие меры, чтобы вступить в предвыборную гонку с их положительными итогами, показав, что санитарные меры и сохранили жизни французов, и не стеснили их быта. Пандемия – один из трех крупнейших вызовов президентства Макрона наряду с протестами «желтых жилетов» и пенсионной реформой и единственный из них, который он теоретически может обернуть себе в плюс. Так что вряд ли ограничения будут жесткими, заключает Тимофеев.
В Великобритании, где число заболевших COVID-19 28 декабря составило 129 000 человек, правительство до последнего не хотело вводить новые ограничения в новогодние праздники, несмотря на рост числа заражений «омикроном». Однако 27 декабря мэр Лондона Садик Хан заявил, что из-за распространения этого штамма новогодние празднества в британской столице будут отменены. Для прохода на стадионы или в ночные клубы по всей стране нужно предъявить сертификат о вакцинации или негативный тест на коронавирус.
В Германии число заболевших еще не достигло таких же масштабов, как в США и Франции. За 28 декабря заболело около 31 000 человек. Ограничительные меры, которые вводятся или планируются к введению правительством Германии, также не будут столь же строгими, как ранее, в противном случае будет поставлен вопрос об эффективности активной прививочной кампании, если она не является условием для нормальной жизни людей, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. При этом ограничительные меры, которые уже ввело правительство Олафа Шольца, создают определенные препятствия для жизни немцев и возвращения к привычному укладу.
Причем уровень вакцинирования в этих странах достаточно высокий. В США привито хотя бы одним компонентом вакцины за время пандемии 73% населения (на 28 декабря), в Германии – 73,9% (на 25 декабря), во Франции – 78,1% (на 27 декабря), в Великобритании – 77% (на 27 декабря). В России на 29 декабря хотя бы одним компонентом привито 50,4% населения, по данным оперштаба, за 28 декабря выявлено более 21 000 заболевших.
Вводя сравнительно мягкие ограничения, руководства западных стран пытаются избежать нарастания общественного недовольства, уверен политолог Глеб Кузнецов. Теперь противоэпидемиологические меры будут приниматься с оглядкой на общественное мнение, чтобы не злить и без того раздраженное население. Кузнецов отмечает, что фактически правительства нарушили «контракт», по которому пандемия должна была закончиться, если граждане вакцинируются. В итоге цифры вакцинированных в странах ЕС соответствуют так называемому коллективному иммунитету, а пандемия продолжается. Так что теперь продавить какие-то более жесткие ограничения властям Европы будет очень и очень трудно, резюмирует эксперт.