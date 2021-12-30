Заболеваемость COVID-19 бьет рекорды в США и Франции

Французское правительство в борьбе с «омикроном», вводя ограничения, попытается найти золотую середину между эффективностью ограничительных мер и их умеренностью, так как французы очевидно устали еще от прошлого карантина и даже от действующих мер, пояснил завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, жесткие ограничения не в интересах президента Эмманюэля Макрона в канун весенних выборов главы государства. Введя жесткий карантин из-за «омикрона», он рискует получить недовольство граждан. Вместо этого, считает Тимофеев, Макрону и подконтрольному ему правительству надо скорее ввести такие меры, чтобы вступить в предвыборную гонку с их положительными итогами, показав, что санитарные меры и сохранили жизни французов, и не стеснили их быта. Пандемия – один из трех крупнейших вызовов президентства Макрона наряду с протестами «желтых жилетов» и пенсионной реформой и единственный из них, который он теоретически может обернуть себе в плюс. Так что вряд ли ограничения будут жесткими, заключает Тимофеев.